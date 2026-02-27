Belén a Sanremo 2026 con Samurai Jay prima della serata cover: il ritardo sulla frase e il mistero sulla sua presenza

Belén Rodriguez entra a sorpresa per pronunciare la frase contenuta nel brano Ossessione di Samurai Jay, in gara tra i Big di Sanremo 2026. “Amo, stiamo correndo un po’ troppo, facciamo lento” dice, attaccando leggermente in ritardo e sfalsando il lip sync. La sua presenza era prevista per domani, serata dei duetti e cover, e da principio gestita con un alone di mistero.

In principio, in pieno clima rumors, la canzone di Samurai Jay era stata annunciata con la partecipazione di Belén Rodriguez nel pubblico. La conduttrice argentina avrebbe interagito al volo con il cantante mentre, in maniera del tutto programmata, avrebbe fatto un giro tra le prime file in platea o altre volte posizionata "in galleria o in platea", avevano anticipato nel podcast Pezzi.

Da lì all'annuncio del duetto con Belèn nella serata della cover è stato un attimo. I due avrebbero consolidato il loro sodalizio anche nella serata del venerdì, dando vita a una versione infuocata di Baila Morena. Ma non è finita qui.

Oggi esce la scaletta della terza serata e spunta il nome Belén Rodriguez nell'esibizione di Samurai Jay di giovedì 26 febbraio. Ma nella prima di martedì scorso non era proprio apparsa. È subito mistero. Ci sarà? Non ci sarà? In giro fanno spallucce, l'incertezza regna immotivatamente sovrana. Poi la rivelazione di rosso vestita e il ritorno all'Ariston dopo 14 anni dal momento "farfallina" che la rese ancora più famosa. Un ritorno segnante anche per il periodo in cui avviene, passaggio di vita delicato dopo "anni difficili" e momenti di forte down che le hanno insegnato a cadere ma anche a rialzarsi. Difficile dire oggi come stia ed è giusto così, ma è indubbio che la sua presenza sul palco fosse illuminata da più di un riflettore.