Belén Rodriguez a sorpresa spunta a Sanremo con l’abito rosso e manda in delirio l’Ariston

La showgirl ha accompagnato Samurai Jay nell’esibizione della terza serata, pochi secondi appena in scena che hanno mandato in tilt il teatro.

La terza serata di Sanremo 2026 ha visto esibirsi 15 dei Big in gara, dopo la parziale carrellata di ieri e il debutto al completo di martedì. È salito sul palco anche Samurai Jay, che a sorpresa si è esibito con Belén Rodriguez.

Perché Belén Rodriguez è all'Ariston

La showgirl è la protagonista del videoclip di "Ossessione", la canzone Samurai Jay che porta in gara alla kermesse. E del tutto a sorpresa Belén Rodriguez ha fatto anche una velocissima comparsa sul palco durante l'esibizione della terza serata. È rimasta in cima alle scale dell'Ariston, vestita di rosso fuoco, ha pronunciato una frase ed è andata via. Non è mai scesa in platea: pochi secondi appena, ma sono bastati a mandare il tilt il teatro. La presenza di Belén Rodriguez a Sanremo 2026 era in realtà nota da tempo, anche se non in questa specifica occasione.

La showgirl, infatti, è stata scelta da Samurai Jay come partner per la serata dei duetti, una delle più amate dal pubblico. È quella in cui gli artisti in gara mettono per una volta da parte le loro canzoni in gara e si cimentano con una cover, in coppia con un altro artista. Ovviamente ci si può sbizzarrire e negli anni abbiamo assistito a performance davvero di ogni tipo.

Samurai Jay in DICKSONLIM

I Big possono scegliere di salire sul palco con una band, con un musicista, ma anche perché no con un attore o un ballerino. Quest'anno ci sono molti esempi di questo tipo. Nella serata di venerdì, infatti, vedremo Patti Pravo assieme al danzatore Timofej Andrijashenko sulle note di "Ti lascio una canzone". Fulminacci, invece, duetterà con Francesca Fagnani su "Parole parole". Samurai Jay, invece, canterà "Baila Morena" appunto con Belén Rodriguez.