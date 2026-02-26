Belén Rodriguez si prepara a Sanremo in baby-doll e reggicalze: è lei la diva nel video di Ossessione
Samurai Jay ha sorpreso tutti al 76esimo Festival di Sanremo con il un cambio di look e il brano latineggiante, Ossessione. Ma quello che ha davvero catturato l'attenzione è il videoclip della canzone e, soprattutto, Belén Rodriguez. La showgirl, infatti, è la protagonista indiscussa del video e lo conferma uno scatto decisamente hot pubblicato da Samurai Jay, che ritrae il cantate e Belén insieme durante le riprese, accompagnato poi da un biglietto con la calligrafia di Belén che dice "Un besito con amor. Belén". Un dettaglio che ha immediatamente fatto il giro dei social, alimentando la curiosità dei fan e mostrando la loro complicità. Belén ha inoltre sorpreso tutti con il suo ritorno a Sanremo: parteciperà, infatti, come artista e accompagnerà Samurai Jay nella serata dei duetti di venerdì 27 febbraio, reinterpretando il brano Baila Morena di Zucchero in chiave moderna e latina.
Cosa ha indossato Belén Rodriguez per girare Ossessione
Belén è già a Sanremo, ben prima dell'arrivo previsto per la serata delle cover. La showgirl argentina, infatti, conduce Matti da Legare su Radio 2 in diretta dallo studio in Borea d'Olmo, con Barty Colucci e Mario Benedetto. Tra un collegamento e l'altro si percepisce il suo entusiasmo per questo nuovo capitolo artistico e il ritorno sul palco dell'Ariston, che negli anni l'ha vista protagonista in diverse vesti. Ma la sua preparazione per il Festival è iniziata prima e, soprattutto, ha fatto sognare molti. Per il video di Ossessione, infatti, Belén ha indossato un bellissimo e provocante baby-doll di pizzo nero, con tanto di reggicalze e ha davvero affascinato tutti quanti, in primis lo stesso Samurai Jay.
Un look studiato nei minimi dettagli, capace di esaltare la sua femminilità e di rafforzare l'estetica intensa e passionale del video, contribuendo a trasformarlo in uno dei momenti più commenti e attesi di questa edizione del Festival.