Sanremo 2026, oggi la terza serata: la conferenza stampa in diretta con Carlo Conti, Gianluca Gazzoli e Irina Shayk, ascolti in calo

La terza serata di Sanremo 2026 in diretta: le news dalla conferenza stampa e la scaletta con l'ordine di uscita di cantanti e ospiti. In conferenza i conduttori di giovedì 26 febbraio Carlo Conti e Irina Shayk, co-conduttrice della serata. In sala anche Gianluca Gazzoli, conduttore di Sanremo Giovani. Gli ospiti di questa sera sono Eros Ramazzotti e Alicia Keys. Questa sera si esibiranno gli altri 15 big e sarà decretato il vincitore delle Nuove Proposte, che sarà proclamato a inizio serata come annunciato da Carlo Conti.
Le parole di Irina Shayk in conferenza stampa
Irina Shayk interviene in conferenza stampa: "Grazie a tutti, ho sentito parlare di te, del Festival, sono davvero molto felice e onorata di essere qui, della possibilità di calcare questo palco"
Conti: "Con questo clima primaverile capisco che la platea televisiva sia diminuita"
Carlo Conti: "Vorrei ringraziare Sanremo, per questo clima, ma capisco anche perché la platea televisiva sia un po' diminuita" e aggiunge:
Sono felice di avere al mio fianco una delle donne più belle del mondo, grazie per questo invito, ci divertiremo insieme. Ogni volta che Irina scenderà le scale sarà un momento di spettacolo e a proposito di spettacolo, vorrei ringraziare Achille Lauro per la sua performance, vi chiedo un applauso.
Conti spiega che l'inizio della serata sarà dedicato alle Nuove Proposte: "Ho sempre fatto così, credo sia giusto che sia così". Nel momento dedicato alla pace a cura di Laura Pausini, accanto alla cantante ci si
Il racconto della terza serata di Sanremo: cosa vedremo stasera
Claudio Fasulo racconta la terza serata, dicendo che verrà consegnato il premio al vincitore delle Nuove Proposte e verranno consegnati anche il premio Mia Martini, per la critica. Si parlerà di pace con un momento di cui sarà protagonista Laura Pausini. Poi, l'arrivo di Eros Ramazzotti e Alicia Keys. Tra i momenti previsti anche quello dedicato a Mogol con il Premio alla carriera città di Sanremo. Ci saranno anche Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. I The Kolors saranno in Piazza Colombro, sulla Costa Toscana ci sarà la nuova tappa della storia di Max Pezzali.
Gianluca Gazzoli: "Non do mai niente per scontato, è stato un sogno per me"
Gianluca Gazzoli interviene dopo la serata di ieri in cui ha presenziato come conduttore delle Nuove Proposte: "Dopo aver fatto percorsi abbastanza lunghi, la cosddetta gavetta, riesci a godertela abbastanza. Ci tenevo a ringraziarlo nuovamente, l'ho fatto sul palco, non era previsto che se ne andasse, questo dimostra la generosità, la fiducia che mi ha dato e il suo consiglio più grande, essere me stesso, quando mi ha detto gestiscila tu, ho fatto Gianluca ed è andata bene. Grazie alla Rai, al direttore che mi ha permesso di essere qui oggi, non dò mai niente per scontato".
Claudio Fasulo elogia Gazzoli: "Vorrei ringraziarlo perché oltre la professionalità ha dimostrato di avere un grande cuore e questa cosa ci piace molto"
Williams Di Liberatore: "Siamo soddisfatti dal punto di vista dei dati, un Festival in crescita"
Williams Di Liberatore: "È un Festival in ottima salute con numeri importanti, mi piace valutare il Festival nella sua interezza e sotto più profili. Il dato Auditel ieri sera fa vedere un Festival in crescita dalla prima alla seconda puntata con uno share è aumentata di un punto e mezzo percentuale, è il quarto migliore risultato. In merito all'evento sul territorio, il Suzuki Stage ha realizzato il sold out. Questi sono parametri che danno l'idea dell'evento in maniera complessiva, dal punto di vista dei dati siamo soddisfatti.
Dal punto di vista editoriale, ringrazio Carlo per i momenti veramente unici, ringrazio tutti i cantanti che si stanno spendendo per l'impianto scenico e coreografico, per il concetto che la musica non solo si ascolta ma si guarda"
I dati degli ascolti della seconda serata spiegati dal direttore Auditel
Il direttore Auditel spiega gli ascolti tv: "L'ascolto medio è stato 9.054.000 l'equivalente in termini di share è il 59,5%. Per la Total Audiance si segnano 8.815.000 persone davanti alla tv, mentre 239.00 da altri dispositivi".
L'analisi continua con il Prima Festival che ha totalizzato oltre i 7 milioni di ascolto medio, mentre il Dopo Festival ha registrato, fino all'1:59 ovvero l'ora in cui termina la giornata Auditel, è di 2 milioni con il 52% di share. La prima serata del Festival ha registrato 1.644.00 di ascolto medio, questo è il dato registrato dopo le 2 del mattino.
Lugiato aggiunge ulteriori dati tecnici: "Il consumo on demand è cresciuto in numero significativo, il numero di visualizzazioni delle clip relative al festival è stato di oltre 9milioni, mentre il tempo speso contato in minuti è stato 53milioni, ovvero 895mila ore, da dispositivi come tablet e cellulari".
A Sanremo la raccolta fondi per l'ospedale pediatrico Gaslini di
Ha inizio la conferenza stampa della terza serata di Sanremo 2026. Grande spazio all'importanza dei fiori al Festival da parte dell'assessora del Comune di Sanremo: "Sono scelti a seconda della personalità di chi li riceve". Interviene anche l'assessore al Turismo che parla di un'iniziativa di quest'anno: "C'è un corner allestito con migliaia di ranuncoli per la raccolta fondi per l'ospedale pediatrico Gaslini, penso che portare in città un progetto di raccolta fondi arricchisca il valore della manifestazione".
Eros Ramazzotti e Alicia Keys superospiti della serata
Non mancheranno gli ospiti in questa terza serata e stavolta sul palco dell'Ariston arriveranno Eros Ramazzotti e Alicia Keys. I due si sono già trovati a duettare e, infatti, torneranno a farlo a Sanremo dove si esibiranno in "L'Aurora", una delle canzoni più amate del cantante romano che è contenuta nell'album "Una Storia Importante", due dei brani più iconici del cantante romano che quest'anno festeggia anche 40 anni di carriera.
Chi sono i co-conduttori di giovedì 26 febbraio
Terza serata del Festival di Sanremo. Come è accaduto per le precedenti sul palco dell'Ariston non ci sarà solo Carlo Conti. Accanto al direttore artistico, infatti, oltre alla presenza di Laura Pausini ci sarà anche la modella Irina Shayk. Ad annunciare le canzoni in gara ci sarà anche il comico Ubaldo Pantani.
Gli ascolti della seconda serata: Carlo Conti fa il 59.9% di share
Dopo il calo di ascolti registrato nella prima serata di Sanremo 2026, i dati Auditel della seconda serata confermano questo trend, con un interesse molto meno marcato rispetto agli anni precedenti per il Festival della canzone italiana. Carlo Conti registra 8.814.000 spettatori e il 59,99% di share.
Se, infatti, è fisiologico il calo dal primo al secondo appuntamento festivaliero, anche quest'anno non poteva non verificarsi quanto registrato dalla Total Audience che accorpa i dati di chi guarda la tv classica e chi, invece, assiste ai programmi televisivi da altri dispositivi come computer, telefoni e tablet. Il direttore artistico, d'altro canto, lo aveva messo in conto.
Festival di Sanremo 2026, la conferenza della terza serata in diretta
Giovedì 26 febbraio nel Roof del Teatro Ariston di Sanremo si terrà la conferenza stampa della terza serata di Sanremo 2026. Sul palco dell'Ariston accanto a Carlo Conti e Laura Pausini ci sarà la modella Irina Shayk. Anche stasera si esibiranno 15 artisti tra i Big in gara.