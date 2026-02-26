Sanremo 2026, oggi la terza serata: la conferenza stampa in diretta con Carlo Conti, Gianluca Gazzoli e Irina Shayk, ascolti in calo

Gianluca Gazzoli interviene dopo la serata di ieri in cui ha presenziato come conduttore delle Nuove Proposte: "Dopo aver fatto percorsi abbastanza lunghi, la cosddetta gavetta, riesci a godertela abbastanza. Ci tenevo a ringraziarlo nuovamente, l'ho fatto sul palco, non era previsto che se ne andasse, questo dimostra la generosità, la fiducia che mi ha dato e il suo consiglio più grande, essere me stesso, quando mi ha detto gestiscila tu, ho fatto Gianluca ed è andata bene. Grazie alla Rai, al direttore che mi ha permesso di essere qui oggi, non dò mai niente per scontato".

Claudio Fasulo elogia Gazzoli: "Vorrei ringraziarlo perché oltre la professionalità ha dimostrato di avere un grande cuore e questa cosa ci piace molto"