La vita privata di Eros Ramazzotti, i due grandi amori per Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli e i figli

Eros Ramazzotti è uno dei super ospiti della terza puntata del Festival di Sanremo 2026. Il cantante romano all'Ariston è stato protagonista più volte, questa volta canterà anche con Alicia Keys e omaggerà anche Pippo Baudo, che lo ha battezzato negli anni '80 quando vinse prima nelle Nuove Proposte e poi soprattutto tra i Campioni con Adesso Tu, esattamente quarant'anni fa. Ramazzotti è una della stelle più attese di questa edizione del Festival essendo uno degli artisti italiani più amati in assoluto. I suoi fan sanno tutto anche della sua vita privata, che negli anni lo ha portato spesso agli onori delle cronache per matrimoni, figli e un nipotino. Ramazzotti è anche nonno.

La storia d'amore con Michelle Hunziker e la nascita di Aurora

Popolarissimo sin da quando era un ragazzo, a vent'anni vinse il Festival nella Categoria Nuove Proposte. Gli vennero affibbiati diversi flirt negli anni '80. A metà degli anni '90 conobbe Michelle Hunziker, all'epoca diciottenne. Nel 1996 i due ebbero una figlia, Aurora, alla quale dedicò una popolarissima canzone. Nel 1998 Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono convolati a nozze, dopo quattro anni si sono separati, anche se legalmente dopo diversi anni avvenne il divorzio. I due hanno mantenuto rapporti eccellenti anche dopo la separazione.

Eros Ramazzotti in compagnia di Marica Pellegrinelli, sono stati legati dieci anni.

Il matrimonio con Marica Pellegrinelli

Successivamente Ramazzotti si fidanza prima e si sposa poi con Marica Pellegrinelli, che al momento del fidanzamento aveva ventuno anni. Il matrimonio arriva nel 2014, tre anni prima era nata la loro prima figlia, Raffaella Maria. Nel 2015 viene alla luce il secondo figlio della coppia, Gabria Tullio. Il loro legame si è chiuso dopo dieci anni.

Eros Ramazzotti è nonno del piccolo Cesare

Poi le cronache rose hanno certificato un legame sentimentale tra il cantante e Dalila Gelmosino. Ora pare single il cantante. La scorsa estate è stato immortalato al mare con entrambe le ex mogli, prima ha trascorso le vacanze con Hunziker a Mykonos, poi con Pellegrinelli. La sua prima figlia Aurora, che lavora nel mondo dello spettacolo, nel 2023 è diventata mamma di Cesare, e dunque Ramazzotti è anche nonno.