Chi sono Aurora, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, i figli di Eros Ramazzotti Eros Ramazzotti sarà ospite alla terza serata del Festival. Il cantante ha tre figli. Aurora, avuta dal matrimonio con Michelle Hunziker e Raffaela Maria e Gabrio Tullio, avuti da Marica Pellegrinelli.

Eros Ramazzotti sarà ospite della terza serata del Festival di Sanremo 2024. Il suo debutto sul palco dell'Ariston, esattamente 40 anni fa, gli fece conquistare la vittoria con "Terra Promessa". Il cantante ha raccontato al Corriere della Sera di voler tornare al Festival per festeggiare l'anniversario del brano che lo ha reso famoso. Nell'intervista ha poi aggiunto di aver avuto delle "famiglie allargate e di essersi trovato bene". Eros Ramazzotti ha tre figli: Aurora, avuta dal matrimonio con Michelle Hunziker, da cui si è separato nel 2002, e Raffaela Maria e Gabrio Tullio, avuti da Marica Pellegrinelli, da cui è separato dal 2019. Il cantante è da poco diventato nonno del piccolo Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e del compagno Goffredo Cerza. Per quanto riguarda la vita sentimentale, sembrerebbe che al momento il cantante sia in una relazione con Dalila Gelsomino.

Il rapporto con Aurora Ramazzotti, prima figlia del cantante con Michelle Hunziker

"Non esiste un’altra persona al mondo in grado di emozionarmi come fai tu" scriveva Aurora Ramazzotti in una lettera dedicata al padre in occasione dei 60 anni del padre. Aurora Ramazzotti non ha mai fatto mistero della sofferenza che ha provato in seguito alla separazione dei genitori, tra Hunziker e Ramazzotti, però, da qualche anno sono migliorati i rapporti. Aurora è molto legata al padre, spesso ha partecipato ai suoi concerti e più di una volta sono apparsi ai fan come due amici.

I figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio con Marica Pellegrinelli

Non è solo con Eros Ramazzotti che Aurora ha un bel rapporto. Sembra infatti che scorra buon sangue anche tra la figlia del cantante e Marica Pellegrino, ex moglie di Eros. Dal matrimonio di Pellegrino e Ramazzotti sono nati Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Non è raro vederli tutti e quattro insieme a Milano o in giro per escursioni e gite insieme.

