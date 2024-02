“Somigli a Rosa Ricci”, Aurora Ramazzotti risponde a chi la paragona all’attrice di Mare Fuori Su Instagram, Aurora Ramazzotti è stata paragonata a Rosa Ricci, personaggio della nota serie Mare Fuori, interpretato da Maria Esposito. “Somigli a Rosa Ricci”, recitano molti dei commenti comparsi. Così, la diretta interessata ha deciso di rispondere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Aurora Ramazzotti paragonata a Rosa Ricci. Su Instagram sono sempre di più i follower della conduttrice, figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, che hanno notato una certa somiglianza con il personaggio della nota serie Mare Fuori, interpretato da Maria Esposito. Leggendo sempre più spesso questi commenti, la diretta interessata ha deciso di rispondere tra le sue stories.

"Aurora, somigli a Rosa Ricci"

Dopo diversi anni di stop, Aurora Ramazzotti è tornata a partecipare agli eventi della settimana della moda di Milano. In particolare, negli scorsi giorni, ha assistito alla sfilata di Diesel, pubblicando poi su Instagram la foto del look scelto per l'occasione, insieme all'amico Jonathan. Diversi i commenti che ha ricevuto sotto il post, molti dei quali sottolineavano la sua grande somiglianza con il personaggio di Rosa Ricci nella nota serie Mare Fuori, interpretato dalla giovane attrice Maria Esposito.

La risposta di Aurora Ramazzotti

Visti i continui paragoni, Aurora Ramazzotti ha deciso di commentare in prima persona la questione. Tra le sue storie Instagram, infatti, ha condiviso uno scatto che mostra in primo piano il viso con scritto: "Al prossimo ‘somigli a Rosa Ricci' vado a fare il provino per Mare Fuori 5″. Non è chiaro se l'influencer sia una fan della nota serie e se segua l'attrice Maria Esposito, interprete del personaggio in questione. Nell'ultima stagione della serie, Rosa Ricci è protagonista della storia d'amore con Carmine, lo stesso per cui inizialmente è entrata nell'IPM con l'intento di ucciderlo, ritenendolo responsabile della morte del fratello. Chissà che nei prossimi giorni, Aurora Ramazzotti e Maria Esposito non si incontrino davvero, magari a un evento della Milano Fashion Week, facendo sognare i fan della serie e anche i fan della nota conduttrice e influencer, da poco mamma del primo figlio avuto con il compagno Goffredo Cerza.