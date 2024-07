Eros Ramazzotti e Desirée Popper insieme, il cantante e l’attrice fotografati al concerto dei Coldplay

video suggerito

Eros Ramazzotti è stato pizzicato insieme a Desirée Popper al concerto dei Coldplay allo Stadio Olimpico di Roma. Negli scatti inviati alla pagina social Very Inutil People i due sono seduti l'uno accanto all'altra. Non è chiaro se tra loro ci sia un flirt in corso e il cantante, di recente, aveva smentito le voci di una crisi tra lui e la compagna Dalila Gelsomino.

Eros Ramazzotti insieme a Desirée Popper al concerto dei Coldplay

Secondo quanto riportato dalla pagina Instagram, Eros Ramazzotti è stato visto al concerto dei Coldplay insieme a Desirée Popper, ex tronista di Uomini e Donne e attrice di Mare Fuori. Negli scatti insieme i due sono seduti l'uno accanto all'altra sugli spalti, scambiandosi sguardi e sorrisi. Dalle foto, però, non traspare nulla che possa far pensare a qualcosa di più di un'amicizia, lasciando il dubbio che tra i due sia in corso o meno un flirt. Nonostante le foto siano iniziate a circolare sul web, per il momento né il cantante né l'attrice hanno rilasciato dichiarazioni di alcun tipo.

Eros Ramazzotti e le voci della sua rottura con Dalila Gelsomino

Di recente erano iniziate a circolare voci di una presunta crisi tra Eros Ramazzotti e la sua compagna Dalila Gelsomino, indiscrezioni messe a tacere con una foto condivisa sulle storie IG di lei accompagnata dal messaggio "Todo Bien". La coppia ha spesso mostrato il proprio amore sui social, pubblicando in più di un'occasione romantiche dediche o teneri scatti. I due stanno insieme da circa tre anni, dalla fine del matrimonio del cantante con Marica Pellegrini. Al cantautore romano erano stati attribuiti svariati flirt prima che ufficializzasse la sua storia con Dalila Gelsomino proprio con una foto che era apparsa sul suo profilo Instagram. Dalila Gelsomino, 34 anni, vive in Messico, si occupa di organizzare eventi ma nel suo passato c'è una carriera da modella.