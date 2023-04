Chi è Dalila Gelsomino, la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti Dalila Gelsomino è la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti. Trentaquattro anni, vive in Messico dal 2016 e con il cantante romano avrebbe iniziato a frequentarsi già a dicembre dello scorso anno. Ad ufficializzare la storia è stato lui con una foto su Instagram.

A cura di Ilaria Costabile

Dalila Gelsomino è la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti, ha 34 anni, ben 25 in meno del noto cantante romano. Dal 2016 vive in Messico, dove si occupa di accoglienza e turismo, ed è proprio qui che sarebbe avvenuto il primo incontro tra i due. La relazione è stata ufficializzata con una foto pubblicata proprio da Eros su Instagram, ed è la prima storia confermata dopo i matrimoni con Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli.

Chi è Dalila Gelsomino, fidanzata di Eros Ramazzotti: ex modella e oggi organizzatrice di eventi

Come anticipato, Dalila Gelsomino vive in Messico da oltre sei anni. In Sudamerica è arrivata dopo aver conseguito una laurea all'Università Cattolica di Milano in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo, successivamente ha poi completato il suo percorso di studi con una borsa di studio alla New York University Al Albany. Ed è dopo questa esperienza negli Stati Uniti che si è trasferita, lasciando Milano dove torna appena le è possibile, per iniziare questa nuova avventura lavorativa. Su Instagram la 34enne, dove ha un profilo aperto, in cui di recente ha iniziato a condividere alcuni momenti con la sua dolce metà, talvolta mostra anche cose inerenti al suo lavoro.

La prima foto insieme che conferma la relazione tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino

Dopo svariati flirt attribuiti al cantante romano, quella con Dalila Gelsomino è la prima storia che Eros rende pubblica, ufficializzando il legame con la giovane milanese attraverso una foto pubblicata tra le sue storie Instagram, in occasione del compleanno di lei, ad inizio marzo. I due pare si siano conosciuti lo scorso dicembre, quando sono stati beccati dai fotografi del settimanale Chi, che successivamente li hanno beccati insieme a Milano, intenti a camminare insieme spensierati e visibilmente innamorati.

La storia d'amore dopo le ex Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli

Quella con Dalila Gelsomino è una storia d'amore a tutti gli effetti, come dimostrano anche i momenti insieme che entrambi hanno deciso di condividere sui social. La relazione arriva dopo un passato importante, quello con Michelle Hunziker, ex moglie e madre della sua prima figlia di Ramazzotti, Aurora, con la quale si sposa nel 1998, dopo tre anni di fidanzamento, per poi separarsi nel 2002 e divorziare nel 2009. Dopodiché avviene l'incontro con la modella Marica Pellegrinelli, che ha reso il cantate papà di Raffaella Maria nel 2011 e nel 2015 di Gabrio Tullio, i due si sono lasciati nel luglio 2019, dopo dieci anni insieme.