Eros Ramazzotti smentisce la gravidanza di Dalila Gelsomino: “Non aspetto nessun quarto figlio” Eros Ramazzotti smentisce la presunta gravidanza della compagna, Dalila Gelsomino, diffusa dal settimanale Diva e Donna. Il cantante con una storia su Instagram mette in guardia i fan dalle “notizie false”.

A cura di Ilaria Costabile

Non sono passate nemmeno poche ore dalla diffusione della notizia lanciata da Diva e Donna sulla presunta gravidanza di Dalila Gelsomino, che Eros Ramazzotti ha immediatamente smentito le indiscrezioni che lo vedrebbero nuovamente papà. Il cantante ha pubblicato una storia su Instagram, nella quale ha spiegato che non c'è nulla di vero.

La smentita di Eros Ramazzotti

"Attenzione a notizie false e pretenziose senza nessuna base di verità" scrive Eros Ramazzotti riferendosi alle indiscrezioni lanciate dal settimanale Diva e Donna secondo cui l'attuale compagna del cantante romano sia in dolce attesa e, quindi, l'artista starebbe per diventare padre per la quarta volta. La smentita, piuttosto critica, continua criticando chi diffonde per primo delle notizie senza verificare che siano vere: "Oggi viviamo in un mondo dove la realtà è spazzata via dal nulla cosmico, dalla spazzatura mediatica (non tutta per fortuna)". Il messaggio, poi, si chiude con un'esortazione da parte del cantante ai suoi fan, affinché non credano a tutto ciò che circola sul suo conto: "Spero che la gente non stia lì a credere a qualsiasi cosa gli viene propinata. Non aspetto nessun quarto figlio, tranquilli"

La storia d'amore con Dalila Gelsomino

È da poco, in effetti, che Eros Ramazzotti è uscito allo scoperto con la sua nuova compagna. La prima foto che li ritrae insieme, pubblicata dal cantante, è del mese scorso, il 7 marzo, in occasione del compleanno della 34enne, con la quale è stato beccato più volte in queste settimane per le strade di Milano. I due stanno vivendo la loro storia felici e spensierati, come dimostrano le foto che li ritraggono insieme, e anche qualche video o scatto pubblicato sui rispettivi social. Dopo aver cercato di mantenere quanto più possibile lontana dai riflettori la loro frequentazione, i due si sono dovuti arrendere al prezzo della notorietà.