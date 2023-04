Eros Ramazzotti di nuovo papà, la compagna Dalila Gelsomino sarebbe incinta Eros Ramazzotti è da poco diventato nonno del piccolo Cesare e, stando all’indiscrezione lanciata dal settimanale Diva e Donna, presto potrebbe diventare papà. La compagna Dalila Gelsomino sarebbe infatti in dolce attesa.

A cura di Elisabetta Murina

Eros Ramazzotti di nuovo papà. Stando al settimanale Diva e Donna, la compagna Dalila Gelsomino sarebbe in dolce attesa e il cantante lo avrebbe scoperto quasi in contemporanea alla nascita del nipotino, il piccolo Cesare Augusto.

Le prime foto di Dalila Gelsomino in dolce attesa

"Nonno Eros diventa ancora papà", si legge sulla copertina del settimanale Diva e Donna, che per primo ha lanciato il gossip. Eros Ramazzotti, da poco diventato nonno del piccolo Cesare, sarebbe pronto ad accogliere in famiglia un altro bebè. Per lui si tratterebbe del quarto figlio, dopo Aurora (avuta con Michelle Hunziker), Raffaela e Gabrio Tullio, nati invece dalla relazione con Marica Pellegrinelli. A far nascere il sospetto della gravidanza alcune foto dei paparazzi in cui la 34enne appare con una pancia sospetta, poi lei stessa ha condiviso uno scatto allo specchio che alimenta le voci.

La storia tra Dalila Gelsomino e Eros Ramazzotti

É stato Eros Ramazzotti a rompere il silenzio e a pubblicare sui social, per la prima volta, uno scatto con la nuova compagna, inizialmente dall'identità misteriosa. A fare chiarezza ci ha poi pensato il settimanale Chi, pubblicando alcune foto della coppia e svelando il nome della donna, Dalila Gelsomino. Stando al settimanale, i due si frequenterebbero già dallo scorso dicembre, ma la passione si sarebbe accesa soprattutto nell'ultimo periodo. Eros da poco è anche diventato nonno per la prima volta del piccolo Cesare Augusto, che è subito andato a conoscere, anche se pare si sia perso il battesimo.

La donna che gli ha fatto battere il cuore (e che forse presto lo renderà di nuovo padre) ha vissuto in Messico per oltre sei anni, si è laureata all'Università Cattolica di Milano in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo, successivamente ha poi completato il suo percorso di studi con una borsa di studio alla New York University Al Albany. Ed è dopo questa esperienza negli Stati Uniti che si è trasferita, lasciando Milano dove torna appena le è possibile, per iniziare questa nuova avventura lavorativa.