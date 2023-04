“Cesare Augusto il figlio di Aurora Ramazzotti è stato battezzato, ma Eros Ramazzotti era assente” Secondo Il Corriere del Ticino infatti, il figlio di Aurora Ramazzotti sarebbe stato battezzato a poche ore dalla nascita, nella cappella della clinica Sant’Anna di Soreng: “Alla sobria cerimonia, celebrata da Don Felice, era presente anche la nonna Michelle Hunziker, ma non Eros Ramazzotti”.

A cura di Giulia Turco

Aurora Ramazzotti è tornata a casa a Milano dopo la nascita del piccolo Cesare e si sta godendo i primi giorni da neo genitore insieme al compagno Goffredo. Sono arrivati gli auguri di tutti, amici e familiari, che stanno accorrendo a conoscere l’ultimo arrivato in famiglia. Non ci saranno altre occasioni imminenti, a quanto pare, visto che secondo le indiscrezioni il piccolo Cesare Augusto avrebbe già ricevuto il battesimo.

Il battessimo di Cesare Augusto nella clinica svizzera

Secondo quanto racconta Il Corriere del Ticino infatti, il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sarebbe stato battezzato proprio lo scorso 30 marzo, a poche ore dalla nascita, nella cappella della clinica Sant’Anna di Sorengo. “Alla sobria cerimonia, celebrata da Don Felice, era presente anche la nonna Michelle Hunziker, ma non Eros Ramazzotti”, si legge nell’articolo. Il padre di Aurora infatti, sembra che non abbia ancora avuto modo di incontrare personalmente il piccolo, nonostante abbia fatto sentire tutto il suo affetto alla figlia Aurora anche a distanza. “Al termine qualche foto di rito, un piccolo aperitivo, e poco dopo Aurora è tornata nella sua camera della ‘culla del Ticino’”, ha raccontato il quotidiano.

Il ritorno a casa di Autora Ramazzotti

Da poche ore l’influencer è tornata sui social, nonostante i giorni intensi che ha appena trascorso. Tanta la voglia di raccontare ai suoi fan la gioia che ha vissuto con la nascita del piccolo Cesare, che sta bene ed è finalmente a casa con i suoi genitori: “È tutto molto emozionante e io piango ogni cinque minuti, ma mi dicono sia normale, anche perché sto provando l'allattamento. È un'esperienza davvero intensa. Piano piano vi racconterò tutto. Per me adesso la cosa più emozionante è vedere Goffredo col bambino, è molto bello. Grazie per i tanti messaggi carini che mi avete scritto e ci aggiorniamo presto", ha detto nelle Instagram Stories.