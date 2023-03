Eros Ramazzotti nonno dà il benvenuto al nipotino Cesare: “Il futuro è nelle tue mani” “La vita è meravigliosa, nonostante tutto”, scrive il cantante a corredo dello scatto con la manina di Cesare postata su Instagram. La figlia Aurora Ramazzotti ha partorito da poche ore in una clinica svizzera: “Benvenuto Cesare”.

A cura di Giulia Turco

Sono i primi giorni da neo genitori per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che hanno dato il benvenuto al piccolo Cesare nato nella clinica svizzera prescelta dalla famiglia. La coppia sta cercando di godersi il più possibile questi momenti speciali lontano dai social, anche se per Aurora è troppo forte la tentazione di condividere piccoli istanti di immensa felicità. Mentre Michelle Hunziker ha dato sin da subito il suo saluto sui social al nipotino, Eros Ramazzotti lo ha fatto solo nelle ultime ore, con un dolcissimo messaggio.

La gioia di Michelle ed Eros finalmente nonni

"La vita è meravigliosa, nonostante tutto", scrive il cantante a corredo dello scatto con la manina di Cesare postata su Instagram. Non è chiaro se Eros sia riuscito a passare personalmente per la clinica di Lugano, dove Aurora ha partorito, ma di certo è riuscito a trasmettere alla figlia e al nipotino neo arrivato tutto il suo affetto. "Benvenuto Cesare, il futuro è nelle tue mani". È una gioia incredibile, condivisa con l'ex moglie Michelle Hunziker, per la prima volta nonna. "E con la nascita delle mie figlie… oggi per me è stato il giorno più bello della vita… Benvenuto Cesare", ha scritto sui social la conduttrice a poche ore dalla nascita del piccolo.

Aurora Ramazzotti si gode il piccolo Cesare dopo il parto

Con buone probabilità Aurora Ramazzotti si trova ancora nella clinica svizzera dove ha dato alla luce Cesare e resterà lì per qualche ora, prima di poter tornare a casa a Milano. Nel frattempo però l'influencer ha già condiviso le prime immagini della sua vita familiare con il piccolo Cesare e Goffredo, che gioca e si prende cura del piccolo nella sua culla. Non sono mancati, nel frattempo, alcuni messaggi social da parte degli amici più cari della coppia, a partire da Tommaso Zorzi, che ha scritto: "Posso finalmente essere la zia single che guida un Range Rover, collezione borse di Hermes e arrivata dilaniata alla cena di Natale. Questo è ciò di cui sono fatti i sogni", fino a Sara Daniele: "I miei migliori amici hanno avuto un bebè bellissimo. Benvenuto Cesare, la zia già ti ama tanto".