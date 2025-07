Disavventura per Aurora Ramazzotti: “È stata punta da una medusa, Goffredo Cerza l’ha consolata con un bacio”

Disavventura per Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è stata punta da una medusa mentre era in vacanza al mare con il compagno Goffredo Cerza e il figlio Cesare. Come spiegano gli esperti, dopo venti minuti in genere il bruciore passa. Un accorgimento da prendere potrebbe essere quello di usare abbondante crema solare prima di entrare in acqua, in modo che i tentacoli della medusa scivolino.

Aurora Ramazzotti punta da una medusa

A svelare la disavventura accaduta ad Aurora Ramazzotti è stato il settimanale Oggi, che ha pubblicato le foto della giornata trascorsa al mare dall'influencer insieme al compagno Goffredo Cerza e al figlio Cesare. "Il primo tuffo della stagione le riserva una dolorosa sorpresa": si legge sul settimanale. La ventottenne ha scelto Santa Margherita Ligure (Genova) per rilassarsi con la sua famiglia. I tuffi, i giochi con Cesare, i baci con Goffredo, poi l'imprevisto. Aurora è stata punta da una medusa. Nelle foto pubblicate dal settimanale Oggi, Ramazzotti è immortalata mentre mostra al suo bambino la bruciatura sul braccio che diventa sempre più evidente. "Lei soffre, lui la consola": così Oggi descrive la foto in cui Goffredo Cerza abbraccia la sua compagna e la consola con un bacio.

Il braccio di Aurora Ramazzotti dopo la puntura della medusa Fonte: Oggi

Dopo essere stata punta, ha aiutato il bagnino "a togliere dall'acqua la medusa"

Aurora Ramazzotti, dopo essere stata punta dalla medusa, si sarebbe premurata che la cosa non accadesse anche agli altri bagnanti o al resto della sua famiglia. Secondo quanto sostiene il settimanale Oggi, avrebbe offerto il suo aiuto al bagnino per risolvere la situazione. Poi, è tornata a giocare con il compagno e il figlio, lasciandosi andare sullo scivolo che era stato posizionato in acqua. Insomma, per quanto possa essere stato doloroso, si è risolto tutto per il meglio.