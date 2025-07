Michelle Hunziker in vacanza con la figlia Aurora, la dedica al nipotino: “In te rivedo un pezzo di strada fatta”

Michelle Hunziker si sta godendo qualche giorno di vacanza in Grecia con la figlia Aurora Ramazzotti e il nipotino Cesare. La conduttrice aveva detto di voler passare più tempo con lui prima che cresca troppo in fretta e, sui social, ha condiviso una loro tenera foto accompagnata da una dedica.

Michelle Hunziker sta trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme ala figlia Aurora Ramazzotti e al nipotino Cesare. La famiglia si sta godendo il sole e il mare della Grecia, in particolare l'isola di Mykonos, come testimoniano i numerosi scatti pubblicati su Instagram. Tra questi una tenera foto della conduttrice che abbraccia il bambino, accompagnata da una dedica piena d'amore.

La dedica di Michelle Hunziker per

"Nei tuoi occhi rivedo un lungo pezzo di strada fatta e tanta da scoprire, da conquistare insieme a te", ha scritto Michelle Hunziker in una foto pubblicata tra le sue stories. Nello scatto tiene sulle gambe il nipotino Cesare e, insieme, guardano l'azzurro mare della Grecia. Il bambino oggi ha 2 anni ed è il primogenito di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che presto si sposeranno. In sottofondo il brano Per me per sempre di Eros Ramazzotti, ex compagno di Hunziker e ‘ altro nonno' del piccolo Cesare. La conduttrice in più occasioni aveva raccontato che passare più tempo con suo nipote era diventata quasi una necessità e, ad oggi, sembra proprio che abbia deciso di rimediare.

Nonna Michelle Hunziker e il rapporto con il piccolo Cesare

Michelle Hunziker non ha mai nascosto l'intenzione di voler passare più tempo con suo nipote perché spesso si trova a dover essere lontano da casa per impegni lavorativi. "Un po' me lo perdo, comunque ho il lavoro, sono mamma di due bambine ancora piccole. Voglio vivermelo ancora di più, ho proprio desiderio e voglia di passare dei momenti con lui perché crescono velocemente", aveva raccontato a Silvia Toffanin ospite di Verissimo. Presto diventerà anche suocera, dal momento che la figlia e il compagno Goffredo Cerza hanno annunciato il matrimonio. "Penso di essere tranquilla, non sono una invadente, per niente. Anzi il contrario. Dico sempre che sono presente, ma devono venire loro da me, io sto indietro".