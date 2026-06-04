Michelle Hunziker e Giulio Berruti beccati insieme a Ostia, gli scatti al mare: “Passione rovente”

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti: i due sono stati immortalati insieme sulle spiagge di Ostia, vicino a Roma, in atteggiamenti intimi mentre si godono una giornata al mare.

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti: i due sono stati immortalati insieme sulle spiagge di Ostia, vicino a Roma, in atteggiamenti intimi mentre si godono una giornata al mare. A lanciare lo scoop è il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato le immagini della showgirl e dell'attore.

Gli scatti di Michelle Hunziker e Giulio Berruti

Le foto pubblicate sul settimanale mostrano i due durante una giornata di relax sul litorale laziale. Quella che viene descritta dalle pagine della rivista come una "passione rovente" si traduce in immagini ravvicinate, sguardi d'intesa e un contatto fisico costante tra i due, catturati dai fotografi sul bagnasciuga.

Giulio Berruti è noto alle cronache anche per la sua duratura (e conclusa) relazione con la deputata Maria Elena Boschi, un legame che fino a pochi mesi fa sembrava solido. Hunziker, dal canto suo, dopo la fine della storia con l'osteopata Alessandro Carollo e la storica separazione da Tomaso Trussardi, si dichiarava ufficialmente single e concentrata sulla famiglia e sul ruolo di nonna. Le fotografie confermano l'intensità del loro legame, nonché di una frequentazione che prosegue anche lontano dai riflettori milanesi, in un contesto più protetto come quello della costa romana.

Il riserbo dei diretti interessati

Al momento della pubblicazione del servizio fotografico, non sono arrivati commenti da parte dei diretti interessati. Sui profili social di Michelle Hunziker e di Giulio Berruti tutto tace, e non si registrano reazioni ufficiali nemmeno da parte degli entourage dei due artisti. La conduttrice, tuttavia, di recente aveva parlato apertamente della natura del loro rapporto: “Sono felice, mi sto lasciando andare e ho mollato tutte le corazze. Quando conosco qualcuno, mi beccano dopo tre minuti”, aveva detto in un'intervista, di fatto confermando che tra loro sia in corso una relazione.