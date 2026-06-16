Michelle Hunziker e Giulio Berruti insieme nella prima romantica foto pubblicata sui social

La prima foto romantica pubblicata da Michelle Hunziker insieme a Giulio Berruti. La conduttrice e l’attore, ormai odontoiatra, si stanno frequentando da un po’ e questo è lo scatto che rompe la riservatezza social tenuta fino a questo momento.

La storia d'amore tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti è nota già da diverso tempo, da quando la conduttrice e l'attore sono stati beccati insieme in più occasioni, mostrandosi serenamente davanti agli obiettivi dei fotografi. Finora, però, non c'era mai stata una condivisione sui social da parte dei diretti interessati. A rompere la riservatezza è stata proprio il noto volto Mediaset che ha pubblicato uno scatto tra le sue storie su Instagram.

La prima foto pubblicata sui social

Una foto più che romantica quella che vede ritratti Michelle Hunziker e Giulio Berruti col tramonto alle spalle e una distesa di verde a fargli da sfondo. I due si sfiorano le labbra, lei indossa un vestito bianco scollato sulla schiena, lui che intanto le tiene le mani, la guarda sognante. Eccola, quindi, la foto che rompe la bolla social e con la quale la conduttrice vuole raccontare a chi la segue ormai da tempo un momento felice della sua vita, un amore ritrovato dopo un periodo di assestamento con alcune storie non decollate come lei avrebbe sperato. In realtà c'era stata un'altra foto pubblicata a Pasqua, che confermava la relazione, ma in quell'occasione si era trattato di una foto di gruppo durante una vacanza insieme a Marrakech.

Giulio Berruti e Michelle Hunziker nel mirino dei fotografi

A inizio giugno i due sono stati beccati insieme dal settimanale Diva e Donna a Ostia, intenti a concedersi un po' di relax lontano dalla Capitale, bagnati dai raggi del sole. Ma non era certo la prima volta che la conduttrice e l'attore, nonché odontoiatra, sono stati paparazzati, anzi, i fotografi sembra proprio ci abbiano preso gusto a immortalarli nei loro momenti di tenerezza. Lo dimostrano le foto scattate sul lago di Como, dove i due si scambiano un tenero bacio.

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Tra i due ad avere meno remore nel raccontarsi è proprio Michelle che, infatti, sulle pagine del settimanale Chi ha raccontato di essersi lasciata andare: "Ho mollato tutte le corazze, tutti i muri di Berlino che avevo costruito intorno a me". La conduttrice si lascia alle spalle i due matrimoni con Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi, oltre a qualche frequentazione, tra cui quella con Tronchetti Provera, poi chiusa dopo qualche mese. Anche Berruti, però, non è da meno, avendo avuto una lunga relazione con Maria Elena Boschi.