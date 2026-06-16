Michelle Hunziker con Ale e Franz nuovi conduttori di Zelig al posto di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio

Michelle Hunziker sarà la nuova conduttrice di Zelig insieme ad Ale&Franz dopo l’addio di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. La presentatrice torna al timone dello show che aveva già condotto in passato, con il duo comico che ha fatto la storia del programma.

Cambio di passo alla conduzione di Zelig. Dopo l'addio di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, torna sul palco dello show comico di Canale 5, dopo aver accompagnato in passato proprio Bisio, Michelle Hunziker. Ad affiancarla ci saranno anche Ale & Franz, volti storici del programma, stavolta in veste di conduttori e non solo di comici.

Michelle Hunziker torna alla conduzione di Zelig

Ad anticipare la notizia è Adnkronos, secondo cui la presentatrice sarebbe pronta a prendere il timone della trasmissione, come si racconterà durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, la cui data non è stata ancora confermata. Hunziker, quindi, affiancata dal duo comico prenderà le redini di uno dei programmi più amati del palinsesto Mediaset, tornato da qualche anno con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada alla conduzione, dopo un'assenza prolungata dal piccolo schermo. La coppia che ha condotto ben undici edizioni di Zelig, per il prossimo anno ha ceduto il posto a seguito di impegni di lavoro già pianificati. Intanto Ale&Franz si sono cimentati anche in altre conduzioni come Raiduo nel 2023-2024, oltre alla loro attività teatrale, il loro ultimo spettacolo Capitol'ho attualmente in tournée.

Il saluto di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio

Il 2026 è stato il trentennale dello storico programma di Canale 5, ragion per cui sono apparsi sul palco alcuni dei volti più amati dello show comico, che magari non avevano preso parte al programma nelle precedenti edizioni. Una vera e propria festa per celebrare la comicità, nonché uno dei titoli che ha contribuito a creare un pezzo di storia della televisione. Nell'ultima puntata, Incontrada e Bisio avevano anticipato che quella sarebbe potuta essere la loro ultima edizione, i due si sono congedati dicendo: "Sono stati 30 anni bellissimi, grazie a Mediaset per averci dato questa possibilità". Toccherà a Michelle Hunziker, reduce dal successo di Super Karaoke, traghettare lo show verso una nuova era, magari aprendo le porte anche a comici più giovani, dando loro la possibilità di farsi conoscere.