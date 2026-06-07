Super Karaoke torna su Canale 5 con Michelle Hunziker: Fiorello le ha già dato la sua benedizione

Super Karaoke torna su Canale 5 l’8 e il 10 giugno con Michelle Hunziker alla conduzione. E Fiorello, padre storico del format, ha già dato la sua benedizione in diretta a La Pennicanza. Vedremo come andrà.

Super Karaoke torna in prima serata su Canale 5. Due gli appuntamenti: lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, ma non conduce Fiorello. E chi conduce, allora? Ma Michelle Hunziker, che qualche settimana fa ha chiesto la benedizione a Fiorello in persona.

Prima ancora che il programma andasse in onda, si è consumato un passaggio di testimone fondamentale, infatti.

Il siparietto è andato in scena a La Pennicanza

A La pennicanza, la trasmissione di Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Radio2, Hunziker è intervenuta in videochiamata con una battuta disarmante: "Sono passata sotto una scala e ho fatto tutti gli scongiuri… posso venire a prendere la tua benedizione?". Fiorello ha risposto sullo stesso registro: "Sì, mi preparo la spada per investirti nel nome del sacro codino, della sacra piazza e della giacca colorata".

Il peso di un'eredità difficile

Riportare in piazza un format come Karaoke non è un'operazione senza rischi. Lanciato nel 1992, il programma originale è stato molto più di un gioco canoro: ha costruito la popolarità televisiva di Fiorello, ha inventato un modello di interazione con il pubblico che allora non esisteva, ha portato la tv fuori dagli studi in un momento in cui quella scelta sembrava ancora spericolata. Ogni tentativo successivo di replicarlo si è scontrato con la stessa obiezione: manca Fiorello.

Questa volta la scelta è caduta su Michelle Hunziker, conduttrice con una lunga storia su Canale 5 e una dimestichezza con i grandi show in grado di tenere insieme intrattenimento e ritmo. Vedremo come andrà.

Com'è strutturato Super Karaoke

Il format è costruito attorno a concorrenti comuni, persone che portano in piazza la passione per il canto. A dividersi la scena ci sono quattro squadre, ciascuna guidata da un caposquadra: Lucilla Agosti, Daniele Battaglia, Fabio De Vivo e Rosaria Rollo. Ogni squadra è composta da cinque concorrenti selezionati dai rispettivi capitani, con la possibilità di aggiungere partecipanti speciali, denominati Wild Card, per rafforzare il gruppo nelle fasi decisive.

Gli ospiti speciali

Nella prima puntata, in onda l'8 giugno, si esibiranno Noemi, Al Bano, Raf e Spagna. La seconda puntata, mercoledì 10 giugno, ospita invece Sal Da Vinci, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Serena Brancale.

Se Super Karaoke riuscirà a trovare un suo pubblico, lo dirà l'8 giugno.