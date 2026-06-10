Super Karaoke, stasera l’ultima puntata con Michelle Hunziker: cast, scaletta e ospiti su Canale5

Questa sera, mercoledì 10 giugno, va in onda la seconda e ultima puntata di Super Karaoke con Michelle Hunziker. L’appuntamento in prima serata su Canale 5. Sul palco diversi ospiti, come Sal Da Vinci e Serena Brancale, che affiancheranno i concorrenti durante le loro esibizioni.

Questa sera, mercoledì 10 giugno, su Canale 5 va in onda la seconda e ultima puntata di Super Karaoke. Il programma musicale è condotto da Michelle Hunziker e vede persone comuni sfidarsi a colpi di karaoke sui brani più noti degli ultimi anni, dalle Hit degli Anni Novanta a quelli attuali. La serata non è in diretta ma è stata registrata lo scorso maggio in Piazza Trento e Trieste a Ferrara. Sul palco anche diversi ospiti, come Sal Da Vinci e Serena Brancale. Ecco come funziona e dove seguirlo.

Gli ospiti e i capitani delle squadre

Sono quattro gli ospiti attesi sul palco nella puntata di questa sera, mercoledì 10 giugno: Anna Tatangelo, Francesco Renga, Sal Da Vinci e Serena Brancale. I quattro artisti duetteranno con i concorrenti, facendo cantare il pubblico con i loro grandi successi. Le voci si sfidano sulle note dei più celebri brani della musica italiana, dai grandi classici alle hit degli Anni Novanta e attuali, che hanno conquistato migliaia di persone. I concorrenti sono 20 in totale e sono divisi in quattro squadra, capitanate rispettivamente da Lucilla Agosti, Daniele Battaglia, Fabio De Vivo e Rosaria Rollo.

Come funziona Super Karaoke: le regole

Lo show condotto da Michelle Hunziker ha come protagoniste persone comuni, unite dalla passione per il canto. I concorrenti sono in totale 20 e si sfidano "a suoni" di karaoke, divisi in quattro squadra. I capitani sono Lucilla Agosti, Daniele Battaglia, Fabio De Vivo e Rosaria Rollo. Ognuno di loro ha a disposizione le "Wild Card", cioè dei "partecipanti speciali" che possono aggiungersi alla squadra e dare un contributo sul palco. A votare, decretando anche il vincitore, è il pubblico presente in piazza Trento e Trieste a Ferrara.

Dove vederlo in tv e in streaming

La seconda e ultima puntata di SuperKaraoke va in onda questa sera, mercoledì 10 giugno, a partire dalle ore 20.30 su Canale 5. È possibile seguire l'evento in diretta sulla rete Mediaset oppure in streaming in contemporanea sul sito di Mediaset Infinity.