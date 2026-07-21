Tim Summer hits 2026 stasera in tv, la scaletta dei cantanti della seconda serata su Rai 1

Questa sera, martedì 21 luglio, alle 21:30 su Rai1 arriva la prima seconda di Tim Summer Hits, l’appuntamento estivo con la musica condotto da Andrea Delogu e Carlo Conti. Sul palco saliranno Emma, Elettra Lamborghini, Francesco Gabbani e tanti altri.

Questa sera, martedì 21 luglio, in prima serata alle 21:30 su Rai1 va in onda la seconda puntata di Tim Summer Hits, lo show musicale targato Rai registrato il mese scorso a Piazza del Popolo a Roma. Alla conduzione, per il secondo anno consecutivo, ci sono Andrea Delogu e Carlo Conti, che sul palco accoglieranno i numerosi cantanti che si esibiranno portando le loro canzoni più famose, oltre che i pezzi che segnano il ritmo dell'estate e sono diventati i veri e propri tormentoni di questa stagione. Ad intrattenere il pubblico ci saranno artisti come Achille Lauro, Francesco Gabbani, Alex Britti, Emma e tanti altri.

La scaletta di stasera martedì 21 luglio

Sul palco del Tim Summer Hits, allestito in uno dei luoghi più iconici della Capitale, sono almeno venti gli artisti che si esibiranno in uno degli appuntamenti più attesi dell'estate, dedicato alla musica. In questa seconda puntata ci sarà spazio per nuove performance, da Emma ad Elettra Lamborghini, ormai immancabile sul piccolo schermo impegnata tra canto e tv, non mancheranno momenti di vero e proprio show creati per intrattenere il pubblico, che da casa potrà divertirsi a ritmo di musica. Ecco, quindi, il cast della seconda puntata:

Achille Lauro;

Alex Britti;

Benji & Fede;

Cristiano Malgioglio;

Elettra Lamborghini;

Emma;

Ernia;

Francesco Gabbani;

J-Ax;

LDA & Aka 7even;

Negramaro;

Nicolò Filippucci;

Noemi;

Paola Iezzi;

Raf;

Rkomi;

Rocco Hunt;

Sayf;

Tormento;

Tredici Pietro

Dove vedere la seconda puntata in diretta tv e streaming

La seconda puntata del TIM Summer Hits inizierà alle 21:30 su Rai1. In contemporanea, però, è prevista anche la diretta su Rai Radio 2, con collegamenti, interviste e contenuti esclusivi dal backstage curati da Nicol Angelozzi. Inoltre è disponibile il servizio streaming e on demand della Rai, basterà sintonizzarsi su RaiPlay. Dopo questo secondo appuntamento eccezionalmente in onda di martedì, lo show musicale tornerà nuovamente al fine settimana, cioè venerdì 24 e venerdì 31 luglio. Ci sarà poi uno speciale “Il meglio di TIM Summer Hits” in onda venerdì 7 agosto.