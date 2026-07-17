Tim Summer Hits stasera in tv, la scaletta dei cantanti della prima puntata
Questa sera, venerdì 17 luglio, in prima serata alle 21:30 su Rai1 arriva l'appuntamento musicale dell'estate con il TIM Summer Hits. Da Piazza del Popolo, al centro di Roma, dove sono state registrate tutte le puntate nelle scorse settimane, Andrea Delogu e Carlo Conti conducono una nuova edizione dello show. Al centro la musica e i suoi interpreti, protagonisti della scena musicale italiana che con le loro canzoni accompagneranno il pubblico per tutta l'estate. Non mancheranno, infatti, nomi come quello di Annalisa, duetti come quello di Angelina Mango e Marco Mengoni, ma anche band amatissime come i Pinguini Tattici Nucleari.
La scaletta di Tim Summer Hits 2026
Incorniciato dalla Capitale, il palco del Tim Summer Hits, è pronto ad accogliere per ognuno degli appuntamenti previsti per questa estate, molti degli artisti più amati della musica contemporanea. Nel corso della prima puntata vedremo cantanti come Anna, che è reduce dal successo del suo secondo albume, ma anche Ditonellapiaga, che dopo Sanremo sta portando avanti con grande successo il suo progetto musicale. Non mancheranno, poi, nomi come Samurai Jay che si è ormai assestato come il cantante latin della musica italiana. Di seguito, il cast della prima puntata:
- Angelina Mango e Marco Mengoni,
- Anna
- Annalisa
- Arisa
- Ditonellapiaga
- Fred De Palma e Emis Killa
- Emma
- Fabri Fibra
- Fred De Palma
- Fulminacci
- Gaia
- Irama
- Noemi
- Pinguini Tattici Nucleari
- Sal Da Vinci
- Samurai Jay
- Sayf
- Serena Brancale
- The Bausa
- The Kolors
- Tommaso Paradiso
A che ora inizia e dove vederlo in tv
La prima puntata del TIM Summer Hits inizierà alle 21:30 su Rai1. In contemporanea, però, ci sarà anche la diretta su Rai Radio 2, con collegamenti, interviste e contenuti esclusivi dal backstage curati da Nicol Angelozzi. Inoltre è disponibile il servizio streaming e on demand della Rai, basterà sintonizzarsi su RaiPlay. I prossimi appuntamenti saranno martedì 21, venerdì 24 e venerdì 31 luglio. Ci sarà poi uno speciale “Il meglio di TIM Summer Hits” in onda venerdì 7 agosto.