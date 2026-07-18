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Ascolti TV 17 luglio 2026, la sfida tra Tim Summer Hits (19.4%) e L’Erede (14.1%) stravinta da Rai1

Nella serata di venerdì 17 luglio 2026, la prima serata delle reti generaliste ha messo di fronte lo show musicale Tim Summer Hits su Rai1 e la fiction L’Erede su Canale5. Vediamo tutti i dati Auditel ieri.
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A cura di Gennaro Marco Duello
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Nella serata di venerdì 17 luglio 2026, la prima serata delle reti generaliste ha messo di fronte lo show musicale Tim Summer Hits su Rai1 e la fiction L'Erede su Canale5. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di venerdì 17 luglio 2026.

La sfida degli ascolti TV tra Tim Summer Hits e L'Erede

In prima serata, Rai1 ha proposto Tim Summer Hits, il grande show live della musica estiva condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu da Piazza del Popolo a Roma. Dopo la presentazione seguita da 2.478.000 spettatori pari al 17.9% di share, il programma ha interessato 2.047.000 spettatori pari al 19.4% di share, in onda dalle 21:56 alle 00:15. Per Tim Summer Hits partenza in crescendo: un punto e mezzo sopra l'edizione dell'anno scorso.

Su Canale5 appuntamento con L'Erede, la fiction turca giunta al diciannovesimo episodio della prima stagione. La serie si è fermata a 1.474.000 spettatori con il 14.1% di share, dalle 21:56 alle 00:19.

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Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Rai2 ha trasmesso Noi, la serie con l'episodio ambientato a Napoli in cui Daniele accompagna Mimmo nella sua città natale. Il programma ha interessato 304.000 spettatori pari al 2.5% di share. Rai3 ha trasmesso La famiglia Leroy, il film con Charlotte Gainsbourg e José Garcia. La pellicola ha registrato 490.000 spettatori pari al 3.8% di share.

Italia1 ha trasmesso Chicago Fire, il telefilm sui vigili del fuoco della caserma 51, che ha interessato 788.000 spettatori con il 6.6% di share. Su Rete4 spazio all'approfondimento di Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero: dopo la presentazione (538.000 spettatori, 3.8%), il programma ha registrato 885.000 spettatori con il 9.2% di share.

Tv8 ha proposto I delitti del BarLume – Non è un paese per bimbi che è stato seguito da 312.000 spettatori con il 2.5% di share. Sul Nove in onda I Migliori Fratelli di Crozza, l'antologia della satira di Maurizio Crozza, che è stato seguito da 414.000 spettatori con il 3.3% di share. Su La7, Le fate ignoranti, il film di Ferzan Özpetek con Margherita Buy e Stefano Accorsi. Il film ha interessato 501.000 spettatori con il 3.9% di share.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

Venerdì 17 luglio, in access prime time, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari Tuoi Mundial con Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 3.074.000 spettatori con il 21.8% di share, dalle 20:44 alle 21:36. Su Canale5 appuntamento con La Ruota della Fortuna: il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui, preceduto dall'anteprima Gira La Ruota della Fortuna (2.743.000 spettatori, 20.2%), ha registrato 3.536.000 spettatori pari al 25% di share dalle 20:54 alle 21:49, aggiudicandosi la sfida dell'access.

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