Francesco Nozzolino: “Cerco lavoro, non si vive di TV. Sono a dieta, peso 118 kg e farò un trapianto di capelli”

Intervista a Francesco Nozzolino. Il volto di Avanti un altro e The 50 si racconta. In attesa di tornare in TV nel programma di Paolo Bonolis è in cerca di un lavoro. Il 36enne, inoltre, annuncia di voler intervenire sul suo aspetto fisico: “Farò un trapianto di capelli e la liposuzione del doppio mento”.

Intervista a Francesco Nozzolino, volto di Avanti un altro e The 50

Francesco Nozzolino si prepara a tornare ad Avanti un altro. Nel minimondo del programma condotto da Paolo Bonolis interpreta XXXL. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it racconta questa nuova fase della sua vita, in cui ha deciso di prendersi cura di se stesso e di cambiare la sua immagine. Dopo essersi messo a dieta, ha annunciato l'intenzione di sottoporsi a un trapianto di capelli: "Quel buco che ho in testa non mi è mai piaciuto. È una cosa che mi ha segnato e mi ha causato una grande insicurezza". Poi, farà una liposuzione del doppio mento.

Hai scelto di intervenire sul tuo aspetto. Come hai maturato questa decisione?

È successo all'improvviso. Un bel giorno mi sono svegliato e mi sono detto: da oggi cambio vita. Volevo cambiare, non volevo più essere il solito Francesco Nozzolino ma una nuova versione. Volevo migliorare, essere più bello, prendermi cura di me. Così ho deciso di seguire una dieta seria.

In effetti, in molti hanno notato che hai perso peso e hanno pensato che tu fossi appena rientrato dall'Isola dei famosi.

Oggi peso 118 kg. Dopo la morte di mia madre ero arrivato a pesarne 200. Devo dire che in passato ho avuto un rapporto tossico, malato con il cibo. Per fortuna sono riuscito a venirne fuori e ora faccio un percorso di dieta sana. Man mano che perdo i chili di troppo, mi sento meglio anche psicologicamente e ciò mi spinge a voler migliorare sempre di più. Presto penserò anche all'estetica.

In che modo?

Iniziando dal trapianto di capelli. Li ho persi prestissimo, fortunatamente non tutti, ma quel buco che ho in testa non mi è mai piaciuto. È una cosa che mi ha segnato e mi ha causato una grande insicurezza. Subito dopo, dato che sto perdendo tanto peso, voglio intervenire sul doppio mento facendo la liposuzione. Adesso la pelle del mento è calata ed è brutto da vedere. La mia faccia, invece, la trovo perfetta (ride, ndr).

Nelle scorse settimane, si è parlato del caso di Mirko Moriconi, ucciso dal padre a 24 anni. Sui social aveva condiviso l'intervista in cui raccontavi la tua storia a Fanpage.it. Anche lui, come te, aveva un padre che non accettava la sua omosessualità e, in una fase complicata della sua vita, aveva preso tanto peso.

Questa storia mi ha sconvolto, sono senza parole. Come si può giudicare un uomo solo perché ama un altro uomo? Un padre che uccide un figlio…il bambino che hai visto nascere, che hai cresciuto, per cui hai fatto dei sacrifici, tu lo uccidi perché ama altri uomini? È il giudizio che si impone sull'amore, non ha senso. La storia di Mirko mi ha davvero buttato a terra. Non so se si sia rivisto in me, ma noto sempre di più che le persone riescono ad andare oltre il personaggio di Avanti un altro, il ragazzo divertente, un po' goffo e sopra le righe. Riescono a comprendere il mio vero carattere, quello che sono, la mia forza, la mia spontaneità e la mia indifferenza davanti all'ignoranza di chi giudica. Se Mirko o chiunque attraversi le nostre stesse battaglie ha trovato conforto anche solo per un attimo nel mio modo di vivere l'omosessualità con naturalezza e senza nascondermi, sono contento.

Francesco Nozzolino oggi

Di recente sei stato tra i protagonisti di The 50.

Che esperienza The 50, è stato bellissimo. Peccato, però, che sono stato una frana. Ho perso in quasi tutti i giochi. Ho fatto totalmente schifo (ride, ndr). Mi dispiace solo che non abbiano trasmesso tutto. Ho parlato tantissimo nei confessionali, ma le puntate erano poche per riassumere tutto ciò che abbiamo fatto in quei giorni. Mi sono trovato bene con tutti. L'ho presa alla leggera e mi sono divertito. Facevamo tardi la notte, stavamo nell'androne del castello a chiacchierare. Chi amoreggiava, chi litigava. Mi sembrava di ritrovarmi nella casa del Grande Fratello.

Sei sempre stato estremamente sincero sul fatto che i guadagni televisivi spesso non bastino per vivere. In questo momento di pausa dalla TV, stai svolgendo un lavoro parallelo?

Attualmente purtroppo non sto ancora lavorando. Sto cercando lavoro. Sono andato a chiedere in giro tra negozi, fabbriche, bar però purtroppo non offrono tantissimo. Ottocento euro al mese è poco.

Che lavoro cerchi?

Sono interessato a un lavoro part time, sarebbe perfetto per il momento perché non sono ancora in grado di lavorare tutta la giornata. Sono ancora abbastanza grosso. Spero di trovarlo quanto prima. Purtroppo, si sa, nel mondo dello spettacolo non si guadagna tantissimo. Lo ribadisco. Dopo 11 anni che ci lavoro dentro mi è chiaro. Non si può vivere solo di quello. Tantissimi ragazzi mi scrivono: "Voglio andare in televisione, voglio diventare ricco". No, non diventi ricco. Per niente. Per carità, puoi conquistare la notorietà ma non si vive solo di fama. Fortunatamente Avanti un altro mi permette di lavorare ma solo nel periodo delle registrazioni. Poi devo cavarmela da solo.

Quindi ti rivedremo ad Avanti un altro?

Assolutamente sì. Anche nella prossima edizione io sarò presente con le mie domande un po' birbantelle. Perché si sa, XXXL parla di grandezze, di misure eccessive. Continuerete a divertirvi insieme a noi, ci vediamo ad Avanti un altro.