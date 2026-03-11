Hunziker chiama Fiorello in diretta, il conduttore: “È la prova che non ho problemi con Mediaset”

Il ritorno di un cult come Karaoke non poteva che passare per la "benedizione" del suo storico conduttore. Nella puntata di mercoledì 11 marzo de La Pennicanza, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Radio2, è stato trasmesso un siparietto tra lo showman e Michelle Hunziker. La conduttrice, che si appresta a riportare in piazza il format che negli anni '90 anche grazie a Fiorello divenne un fenomeno sociale, è intervenuta in videochiamata per smorzare le polemiche delle ultime ore.

"Sono passata sotto una scala e ho fatto tutti gli scongiuri… posso venire a prendere la tua benedizione?", ha esordito Hunziker, divertita e consapevole di quanto il format sia ancora oggi considerato un "tabù" televisivo per via del legame indissolubile con il volto di Fiorello. La risposta dello showman è stata altrettanto scherzosa: “Sì, mi preparo la spada per investirti nel nome del sacro codino, della sacra piazza e della giacca colorata”.

Ma oltre alle gag, Fiorello ha colto l'occasione per fare una precisazione dopo le ironie dei giorni scorsi, che molti avevano interpretato come un segnale di tensione con Cologno Monzese: "Volevo specificare alle malelingue che non ho problemi con Mediaset, è stato solo un qui pro quo. Questa chiamata ne è la dimostrazione".

Fiorello ai tempi della conduzione di Karaoke

Ma perché Karaoke resta un tabù televisivo? Il peso della sfida che attende Michelle Hunziker è tutto nella storia della TV. Lanciato nel 1992, Karaoke è stato molto più di un programma musicale: è stata l'esplosione del "fenomeno Fiorello", fatto di piazze gremite e di un linguaggio televisivo rivoluzionario per l'epoca. Ogni tentativo di riproporlo, negli anni, si è scontrato con l'inevitabile paragone con l'originale. Questa volta, però, la pace siglata in diretta tra Rai e Mediaset sembra voler spianare la strada a un'operazione nostalgia che non vuole essere un conflitto, ma un omaggio.

Dalla fiction "erotica" di Biggio alla sonda NASA. La videochiamata con Michelle Hunziker è stata solo il gran finale di una puntata ricca di satira. Fiorello ha aperto la trasmissione ironizzando sul successo della fiction Rai Le libere donne, scherzando sulla performance "erotica" della sua spalla Fabrizio Biggio: "Lo definirei il nuovo Lando Buzzanca, ieri ho acceso la tv e ho visto solo lui che pomiciava a destra e a manca". Memorabile la battuta sulla sonda della NASA in caduta libera sulla Terra: "Amadeus mi ha detto che spera cada sul Nove", ha chiosato il conduttore tra le risate in studio.