Fiorello risponde a Pucci: “Far incazzare uno pseudo-comico vale la medaglia d’oro, con me ce l’ha pure Pier Silvio”

Poteva restare in silenzio, incassare qualche critica e voltare pagina. Fiorello ha scelto il reggaeton. L'apertura di giovedì 19 febbraio de La Pennicanza è stata un monologo-canzone in stile Bad Bunny che vale più di qualsiasi smentita: ritmo caraibico, testo scritto su misura e un messaggio chiarissimo a chiunque, nelle ultime settimane, abbia trovato da ridire sulla sua "pennicanza".

L'attacco ad Andrea Pucci

"Sono il Bad Bunny italiano, tutti ce l'hanno con me" canta Fiorello in apertura di puntata. Il ritornello è semplice, il bersaglio è multiplo. "Da quando c'è la pennicanza ce l'hanno tutti con me, c'è un po' di permalosanza: kiss my ass!"

Poi, uscito dalla canzone, ha allargato il quadro con la precisione di chi ha tenuto il conto: "Tutti ce l'hanno con me, nessuno mi vuole più bene, ho perso tutte le amicizie. Facevo monologhi, battute, nessuno m'ha pensato. Ma da quando sono qui a fare La pennicanza la lista della gente che non mi saluterà più è lunghissima."

La freccia ad Andrea Pucci: "Merito la medaglia d'oro"

Il passaggio più affilato arriva quando il bersaglio diventa specifico. Il riferimento è ad Andrea Pucci, che ieri ha dimostrato prendendo il Tapiro di non aver gradito l'imitazione di Fiorello: "Se si incazzano pure i comici, o pseudo-tali, allora è finita. Ma come rosicano, mamma mia, ma tantissimo. Visto che stiamo in tema di olimpiadi: far incazzare uno che fa il mio stesso mestiere significa che merito la medaglia d'oro!"

Poi lo sfogo sugli uffici stampa, che sa di piccola perla: "Ma questi, che c'avete come ufficio stampa? Consigliategli qualcosa. Gli date la zappa e se la buttano sui piedi. Chi ha come ufficio stampa Petrecca?"

Anche Pier Silvio ce l'avrebbe con Fiorello: "Me l'ha detto Ricci"

Fiorello non risparmia nemmeno Mediaset, citando una confidenza ricevuta da Antonio Ricci: "Sai che ce l'ha con te pure Pier Piano." Dove "Pier Piano" è una perifrasi trasparente per Pier Silvio Berlusconi — irritato, secondo il racconto, per le imitazioni di Fabrizio Corona e per aver dato sponda a quest'ultimo su Falsissimo. Nelle puntate precedenti, Fiorello aveva dichiarato di aver perso l'amicizia di una persona importante, una che in molti hanno identificato in Maria De Filippi.