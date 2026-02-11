Fiorello: “Un’amica non mi parla più da quando scherzo su Corona e Falsissimo”

Fiorello svela in diretta Instagram con Biggio: “Un’amica si è offesa per i miei scherzi su Corona”. E fa riferimento alle donne menzionate e attaccate da Corona in Falsissimo, ma non fa nomi. Chi è che ha chiuso i rapporti con lo showman?

Durante una diretta Instagram con Biggio martedì sera, Fiorello ha lasciato cadere una rivelazione che ha inevitabilmente acceso la curiosità del pubblico. Lo showman catanese ha fatto capire, senza mezzi termini, che una delle donne protagoniste delle puntate di Falsissimo ha preso molto male i suoi riferimenti al programma di Fabrizio Corona.

"C'è un'amica che non mi parla", ha dichiarato Fiorello, lasciando intendere che i rapporti si siano congelati proprio a causa dei suoi sketch ironici sul talk show controverso dell'ex re dei paparazzi. Una confessione che apre un interrogativo: chi si è sentita colpita al punto da voltare le spalle a uno degli showman più amati della televisione italiana?

Il racconto di Fiorello

Nel suo racconto, Fiorello non ha voluto fare nomi. Ma il suo riferimento è stato abbastanza chiaro: tra le figure femminili che Corona ha coinvolto nelle sue narrazioni su Youtube, qualcuna non ha gradito che Fiorello abbia utilizzato riferimenti e materiale per le sue gag. Il tono usato da Fiorello non era quello di chi racconta un aneddoto leggero, ma di chi ha percepito un vero e proprio allontanamento.

La persona in questione, stando alle parole dello showman, gliel'avrebbe fatto notare direttamente. E i rapporti, da quel momento, sarebbero diventati glaciali. Non un semplice malinteso, quindi, ma una frattura vera, alimentata dal fatto che Fiorello ha continuato a inserire riferimenti a Corona e Falsissimo nei suoi contenuti.

Di chi stiamo parlando?

Le protagoniste principali delle puntate di Falsissimo che Corona ha menzionato con maggiore insistenza sono tre nomi pesanti: Marina Berlusconi, Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Ma Fiorello non ha voluto fare nomi e non ha voluto precisare in alcun modo il suo riferimento: ha confermato, però, che i rapporti si sarebbero freddati.

Il programma Falsissimo, trasmesso sul canale Youtube di Fabrizio Corona, ha scatenato un terremoto mediatico e legale. Mediaset ha intentato una causa contro l'ex re dei paparazzi del valore di 160 milioni di euro, mentre il giudice Pertile lo ha denunciato per aver deliberatamente ignorato il divieto di pubblicare altri contenuti sul conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini.