Fiorello sotto attacco di Mediaset dopo Corona: “Un ospite bloccato dai vertici, non me lo dimentico”

Rosario Fiorello ha usato il suo spazio su RaiPlay per tornare su una questione che evidentemente brucia ancora: le conseguenze professionali del giorno in cui ha aperto le porte de La Pennicanza a Fabrizio Corona.

Il prezzo di quella puntata con Corona

Tutto è cominciato quando Fiorello ha dedicato una parte della trasmissione all'imitazione di Corona, arrivando poi a collegarlo in videochiamata in diretta. Da quel momento, stando alle parole dello stesso Fiorello, qualcosa si è rotto. "Da quando ho fatto Corona tutti gli amici che mi volevano bene non mi chiamano più e mi fanno ostracismo", ha detto Fiorello nella puntata di oggi, con quel tono sospeso tra l'ironia e il j'accuse che è la sua cifra. Ma stavolta la stoccata va oltre il generico raffreddamento dei rapporti.

C'è un episodio preciso che Fiorello non riesce a mandare giù: un ospite — di cui non ha rivelato il nome ma che evidentemente appartiene all'universo Mediaset — era pronto a sedersi da lui. Poi, all'ultimo, i vertici del Biscione gli avrebbero detto no. L'ospite è finito altrove. "Questo io non me lo posso dimenticare. Non sono un tipo vendicativo", ha aggiunto Fiorello.

Chi è l'amica che non parla più con Fiorello

Fiorello aveva già dichiarato che un'amica, menzionata da Corona in Falsissimo, non parlava più con lui. È ovviamente partito il toto-nomi, ma conferme non ne sono mai arrivate. Le protagoniste principali che Fabrizio Corona ha menzionato come maggiore insistenza sono state Marina Berlusconi, Maria De Filippi e Silvia Toffanin. I rumors avrebbero più volte ristretto ulteriormente il campo immaginando, in virtù di un noto rapporto saldo tra i due, che si potesse trattare proprio di Maria De Filippi, ma non c'è nessuna conferma a riguardo. Una cosa è certa: Fiorello non ha preso bene questo blocco nei suoi confronti da parte di Mediaset.