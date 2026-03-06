Fiorello con la protagonista di Mare Fuori lancia la stoccata: “Mi sta chiamando Maria, non quella con la erre”

Le stoccate di Rosario Fiorello sono ormai un tormentone. Proprio come i suoi personaggi, proprio come le sue imitazioni, proprio come quella imitazione in particolare che gli ha causato un allentamento dei rapporti con le personalità top di Mediaset. Fiorello non ha mai fatto i nomi, ma ha fatto capire che quelli che più si sono infastiditi del suo atteggiamento – dando spazio in qualche modo a Fabrizio Corona – sarebbe stata proprio Maria De Filippi.

Ecco allora che, in scaletta, era preventivato un intervento di Maria Esposito, la Rosa Ricci di Mare Fuori pronta con la sesta stagione già disponibile su RaiPlay. Un sussulto all'improvviso per Fiorello: "Mi sta chiamando Maria! Mi sta chiamando Maria!". Per poi correggersi: "Ma che avete capito, voi? Non è quella Maria!". E Fabrizio Biggio coglie l'assist: "Non è quella con la erre". È infatti la Maria Esposito di Mare Fuori.

Fiorello aveva già di recente lanciato un'altra frecciata raccontando di non essere più gradito, anche con manifestazioni di "concorrenza": "Un ospite è stato bloccato dai vertici Mediaset, non me lo dimentico", e poi scherzando ha anche detto: "Io non sono per niente vendicativo". Parole che in qualche modo confermano anche quello che Giancarlo Magalli ha dichiarato a Non è la TV: "Permaloso, per stare tranquillo devi dirgli quanto è bravo".

Restando in tema con i possibili rapporti freddi tra Fiorello e Maria De Filippi, tutto nasce da una diretta Instagram che Fiorello ha fatto con Fabrizio Biggio nella quale spiegava: "Un'amica non mi parla più da quando scherzo su Fabrizio Corona e Falsissimo", aveva detto spiegando che si trattava di una delle persone menzionate proprio da Corona nel suo programma su Youtube. Il campo si era ristretto a tre nomi: Silvia Toffanin, Marina Berlusconi e Maria De Filippi. E Fabrizio Corona, nell'ultima puntata di Falsissimo, ha fatto proprio il nome di Maria De Filippi.