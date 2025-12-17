Fiorello chiama Corona e spunta il figlio Thiago: “Mi ha detto che vuole fare il provino per il Grande Fratello VIP”

Fiorello video chiama Fabrizio Corona in diretta e parte la battuta sul figlio Thiago e il caso Signorini: “Sai che cosa mi ha chiesto? Papà voglio fare il provino del Grande Fratello VIP”. Poi il conduttore di Falsissimo promette: “La cosa che ho lanciato non finisce qui”.

La nuova puntata di Pennicanza si è trasformata in un momento di grandissima televisione improvvisata. Come sempre, d'altronde, quando c'è Fiorello. Il mattatore catanese ha deciso di rompere il silenzio sulla vicenda "Falsissimo" e sull'ultima inchiesta di Fabrizio Corona che ha messo sotto i riflettori i fatti privati di Alfonso Signorini.

Fiorello scherza: "Fabrizio non rispondi? Hai paura?"

Lo showman apre con una provocazione che suona come un elenco di personalità scomparse dai radar mediatici: "Ricordate la Ferragni? E Gianluca Vacchi? Ma soprattutto… Fabrizio Corona? Dove è finito? Faccio un appello pubblico: Fabrizio, che fine hai fatto?". Una gag che prepara il terreno per quello che succederà dopo: una videochiamata in diretta con l'ex re dei paparazzi. "Fabrizio non rispondi?", dice Fiorello quando alla videocall non c'è risposta, "Hai paura?".

La prima apparizione tv di Thiago Corona

La conversazione poi parte subito con una sorpresa. Corona, collegato da casa, mostra per la prima volta in videochiamata suo figlio Thiago. Ma è la battuta del ragazzo a far scoppiare le risate in studio: "Sai che cosa mi ha chiesto? Papà voglio fare il provino del Grande Fratello VIP". Una dichiarazione che scalda Fiorello, che replica con tempismo perfetto: "Tu mi fai paura quando parli". Il riferimento, ovviamente, è a quello che è emerso dopo la prima puntata di Falsissimo.

Corona: "Fiorello è l'unico pulito"

Fabrizio Corona non manca poi di lanciare la sua solita provocazione relativa alla sua personale guerra mediatica: "Io sto combattendo una guerra contro il sistema. L'unico vero, pulito, onesto in questo lavoro è Rosario Fiorello!". Un attestato di stima che suona quasi come una dichiarazione politica, in perfetto stile Corona. Ma è quando l'ex paparazzo accenna a rivelazioni future che la temperatura in studio sale: "Vuoi un'esclusiva? La cosa che ho lanciato non finisce qui". A quel punto Fiorello preferisce chiudere la comunicazione, per evitare "guai".

Biggio coglie subito il rischio appena scampato: "Qui abbiamo rischiato". La risposta di Fiorello è una battuta che chiude il cerchio: "Però ha detto che io sono pulito, di Biggio non ha detto niente". Risate finali e sipario su un momento che ha dimostrato, ancora una volta, come Fiorello sia in grado di surfare abilmente su ogni caso mediatico del giorno, anche uno delicato come il caso Signorini.