Corona in tribunale per il caso Signorini: “Svelerò il Me Too italiano, parlerò a ruota”

Mezz'ora di ritardo, telecamere puntate, e una dichiarazione che trasforma l'interrogatorio in spettacolo: "Se mi fate fare l'interrogatorio, tanto sapete che parlo a ruota. Farò conferenza stampa". Fabrizio Corona arriva così al quarto piano del Palazzo di Giustizia milanese, dove i pm Alessandro Gobbis e l'aggiunta Letizia Mannella lo attendono per sentirlo sulla denuncia di Alfonso Signorini. L'accusa è revenge porn, ma l'ex re dei paparazzi ha già dichiarato che questa volta non si limiterà a difendersi: vuole attaccare.

Il "sistema" secondo Corona e le accuse a Signorini

L'inchiesta nasce dalla querela presentata da Signorini dopo che Corona, attraverso il suo format YouTube "Falsissimo", ha ricostruito quello che definisce un "sistema di favori sessuali" legato al Grande Fratello. Nella versione dell'ex agente fotografico, il conduttore avrebbe richiesto prestazioni sessuali ad alcuni partecipanti del reality o a chi aspirava ad entrarci. Un'accusa pesantissima, che Corona ha amplificato ieri sera con una seconda puntata del programma.

Sul divano di "Falsissimo" si è seduto Antonio Medugno, ex concorrente del GF Vip nell'edizione 2021-2022, modello e tiktoker. Davanti alla telecamera, Medugno ha raccontato di presunti abusi subiti da parte di Signorini. Dettagli espliciti che hanno alzato ulteriormente il livello dello scontro e che potrebbero cambiare radicalmente gli equilibri della vicenda giudiziaria.

Il materiale inedito nelle mani degli investigatori

Durante le perquisizioni di sabato, la Polizia e la Polizia postale hanno sequestrato i dispositivi informatici di Corona. Nei telefoni e nei computer dell'ex paparazzo, gli investigatori hanno trovato foto e video che non sono ancora andati in onda su YouTube. Materiale che Corona aveva pronto per altre puntate di "Falsissimo" e che ora la Procura sta analizzando.

Questo elemento diventa cruciale: se quel materiale contiene prove o testimonianze aggiuntive rispetto a quanto già trasmesso, la posizione di Signorini potrebbe aggravarsi. Corona lo sa e gioca questa carta pubblicamente, annunciando quello che chiama "il Me Too italiano", che potrebbe allargarsi a macchia d'olio coinvolgendo altri personaggi nel mondo dello spettacolo italiano. E intanto mentre Corona parla, Mediaset tace. La strategia del Biscione è chiara: nessuna dichiarazione, nessun commento, nessun passo indietro su Signorini. Almeno per ora.