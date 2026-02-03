spettacolo
video suggerito
video suggerito

Fiorello e la querela a Fabrizio Corona: la gag montata ad arte a La Pennicanza

Fiorello continua a fare gag con Fabrizio Corona protagonista. Poco prima de La Pennicanza, sui social del programma viene pubblicato un video in cui si vede una querela che Fiorello avrebbe depositato contro l’ex re dei paparazzi. Si tratta, ovviamente, di una farsa.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Ilaria Costabile
60 CONDIVISIONI
Immagine

Dopo il presunto audio di Fabrizio Corona che Fiorello ha fatto ascoltare in diretta durante la puntata de La Pennicanza, il programma radiofonico che conduce su Radio 2 dal lunedì al venerdì, nell'appuntamento di oggi, martedì 3 febbraio, il conduttore prima dell'inizio della trasmissione viene ripreso durante il dietro le quinte e vengono inquadrati due fogli, in cui si legge l'intestazione di una querela ai danni del volto di Falsissimo.

L'audio di Fabrizio Corona e la presunta querela: la gag di Fiorello

La presunta querela di cui si intravede il testo nei video caricati sull'account Instagram della trasmissione, sarebbe a carico di Fabrizio Corona che in un audio mandato allo showman ha utilizzato un appellativo poco gradevole. L'antefatto risale alla puntata precedente de La Pennicanza, quella di lunedì 2 febbraio, dove Fiorello aveva fatto ascoltare in diretta un audio che, pare, gli sia stato mandato proprio dall'ex re dei paparazzi che gli diceva:

Ciao Fiore, sono Fabrizio. Ascolta: è questa la gratitudine per una persona come me? Che ti ha detto in diretta che sei un mito e tu che fai? Mi prendi per il cu*o, mi fai fare la figura del ca**one per screditare e buttare tutto…Sei una mer*a, quanto ti hanno dato? Quanti soldini?"

Un audio che Fiorello ha commentato con il suo compagno d'avventura, Biggio, che gli aveva chiesto se fosse stranito dal messaggio: "Vabbè. Sono turbato, non so… quando faccio così si inca**ano, ora si inca**a pure lui? Con me? Quanto Mettiamo il brano di Jovanotti e ne discutiamo. Poi lo chiamo". Poco dopo, poi, si sente il conduttore che commenta: "La satira è satira, non inca**atevi tutti. Tutti con me poi? Io sono l'uomo più innocuo della terra. Ma pure te Fabrì? Da te non me lo aspettavo. Purtroppo io a volte mi dimentico di avere microfono e telecamere accese". Il tutto, sia l'audio che la presunta querela, mostrata ad hoc, rientrano in una gag di Fiorello che, d'altra parte, è l'unico personaggio che può permettersi il lusso di irridere chiunque, facendolo sempre con la giusta dose di sarcasmo e ironia.

Leggi anche
Fabrizio Corona rilancia dopo lo stop di Mediaset: "C'è una terza denuncia contro Signorini"

Personaggi
60 CONDIVISIONI
Immagine
Perché i profili social di Corona sono stati rimossi: “Violazioni multiple della community”
Cucchini, ex agente di Raoul Bova: “Mai a letto con lui, gli piacciono le donne e a me gli attori di altre agenzie”
Corona rimosso da Instagram dopo Falsissimo, possibile intervento di Meta
Cosa aveva detto nell'ultima puntata: "C'è una terza denuncia contro Signorini"
Stop a Falsissimo: Mediaset usa lo strike YouTube e blocca Corona per copyright
La legale di Signorini: "Corona diffama e deride. Ricordiamoci cosa è successo a Tiziana Cantone"
Quando Fabrizio Corona potrà tornare su Instagram: l’analisi degli scenari
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views