Tapiro a Pucci da Striscia la Notizia dopo la bufera Sanremo: “Sono di destra non sono fascista”

Tra i protagonisti della prossima puntata di Striscia la Notizia, che andrà in onda giovedì 19 febbraio in prima serata su Canale5, ci sarà anche Andrea Pucci. Il comico milanese, infatti, è stato raggiunto da Valerio Staffelli che lo ha incontrato per consegnargli il mitico Tapiro d'oro, il tutto dopo la polemica nata dalla sua chiamata a Sanremo.

Il commento di Andrea Pucci al Tapiro

Raggiunto da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, per una meritata consegna del Tapiro, il comico commenta: "La mia comicità è diventata di estrema destra, quindi non si può più sentire". A quel punto l'inviato del tg satirico gli chiede conto di una fotografia che ritrae Pucci con una evidente croce celtica al collo: "Anche quelli che hanno detto che avevo una croce celtica nel camerino, dovrebbero dimostrarlo con dei documenti", ma la foto sarebbe reperibile anche online, pure da diverso tempo. Staffelli continua, chiedendo al comico se avesse visto l'imitazione che Fiorello aveva fatto delle sue performance nel suo show radiofonico, La Pennicanza, al che Pucci non riesce a trattenere un certo sarcasmo:

Ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione. Simpaticissimo. Dai Fiore, non mollare, svegliati tutte le mattine alle quattro, goditi un po' di più la vita.

Pucci e la questione Sanremo

Il nome di Andrea Pucci è stato al centro del dibattito quotidiano da quando il comico milanese era stato annunciato come co-conduttore insieme a Lillo Petrolo della serata di giovedì 26 febbraio del Festival di Sanremo. Una notizia che aveva generato non poco scalpore, non solo dal mondo della politica, immediata era stata infatti la reazione del Partito Democratico, ma anche dell'opinione pubblica che ha commentato la questione in maniera piuttosto sentita; tanto che Pucci si è visto costretto a rinunciare alla sua presenza sul palco dell'Ariston, gesto che ha suscitato anche la solidarietà della premier Giorgia Meloni.