La premier Meloni supporta Pucci dopo la rinuncia a Sanremo: “Clima di intimidazione e odio contro di lui”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprime la sua solidarietà nei confronti di Andrea Pucci, dopo la rinuncia da parte del comico alla co-conduzione del Festival di Sanremo. Anche Matteo Salvini si accoda alle parole della premier.
A cura di Ilaria Costabile
Dopo l'annuncio di Andrea Pucci che ha deciso di rinunciare alla co-conduzione di Sanremo 2026, arriva anche il commento della premier Giorgia Meloni. Sui suoi social, infatti, esprime solidarietà nei confronti del comico che si è ritirato dalla partecipazione al Festival a seguito delle polemiche nate dopo l'annuncio di Carlo Conti, secondo cui non sarebbe stato il personaggio adatto per calcare il palco dell'Ariston.

Il commento di Giorgia Meloni

Le parole usate dalla premier sono piuttosto chiare, Meloni definisce le critiche rivolte al comico frutto di un clima di "intimidazione e odio". Nell'esprimere la sua solidarietà, la presidente del Consiglio sottolinea come nella scelta dell'artista si sia insinuata anche una certa pressione di carattere ideologico, tornando su un tema che in più occasioni lei stessa ha portato nelle sue argomentazioni, ovvero il "doppiopesismo della sinistra":

Fa riflettere che nel 2026 un artista debba sentirsi costretto a rinunciare a fare il suo lavoro a causa del clima di intimidazione e di odio che si è creato attorno a lui. Esprimo solidarietà ad Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare a Sanremo a causa delle offese e delle minacce rivolte a lui e alla sua famiglia.È inaccettabile che la pressione ideologica arrivi al punto da spingere qualcuno a rinunciare a salire su un palco. Ma anche questo racconta il doppiopesismo della sinistra, che considera “sacra” la satira (insulti compresi) quando è rivolta verso i propri avversari, ma invoca la censura contro coloro che dicono cose che la sinistra stessa non condivide. La deriva illiberale della sinistra in Italia sta diventando spaventosa.

Matteo Salvini e la solidarietà a Pucci

Anche il vicepremier Matteo Salvini si è espresso in merito alla questione che coinvolge Andrea Pucci nella partecipazione al Festival di Sanremo. Sui social, il leader della Lega scrive: "Io sto con Andrea Pucci. Evviva la libertà di pensiero, di parola e di sorriso". Un'eco a quanto detto già dalla premier, che ha sottolineato come al comico "sia stato impedito" di fare il suo lavoro.

Il meglio del peggio di Andrea Pucci: perché Sanremo non fa per lui

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026

Nel messaggio con cui Andrea Pucci ha comunicato la scelta di non calcare il palco dell'Ariston in veste di co-conduttore, il comico ha scritto di non poter tollerare l'onda mediatica negativa nei suoi confronti: "Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant'altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili". 

