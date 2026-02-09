Fiorello e il caso Pucci a Sanremo: “Conti gode per le polemiche, ma la mina vagante del Festival è un’altra”

Fiorello non si lascia scappare le polemiche su Sanremo e approfitta di quello che è accaduto lo scorso fine settimana per aprire la settimana del suo La Pennicanza. Lo showman, affiancato da Fabrizio Biggio, ha parlato del passo indietro di Andrea Pucci dal Festival e degli effetti di questa cosa sulla manifestazione. Inoltre Fiorello ha annunciato che proprio nella settimana di Sanremo sarà presente, in diretta, tutte le sere.

Fiorello nella puntata del 9 febbraio ha scherzato su quanto accaduto nel weekend, con le polemiche su Sanremo legate alla rinuncia di Andrea Pucci al Festival, sottolineando che il direttore artistico non attendesse altro che la benzina necessaria ad alimentare attenzione sulla manifestazione: "E chi gongola in tutto questo? Carlo Conti! Finalmente si parla del Festival su tutti i giornali. Ma tu dimmi Andrea Pucci, quando mai avrebbe avuto tutta questa risonanza magnetica! Conti non si sarebbe mai aspettato una polemica del genere, lui fa i Festival a sottrazione. Ad Amadeus certe cose capitano mentre dorme, a Carlo Conti non era mai successo. È la prima volta per lui…. ‘Carlo, è un bene per il Festival!’".

Quindi Fiorello ha parlato di un altro aspetto di Sanremo che potrebbe alimentare polemiche: "Comunque a Sanremo tutti si preoccupavano di Pucci ma non si preoccupano della vera mina vagante, TonyPitony. Pucci in confronto è un boyscout. Ora Carlo ha preso Frassica, uno che in tv si vede poco (ironizza)… sai da quanto non lo vedo? Da ieri sera! Leggendo le cronache ho letto che il Presidente del Senato La Russa ieri ha chiamato Pucci, secondo me la telefonata è andata così ‘Puccii, devi ritornare al Festival di Sanremo” e Pucci ha risposto “Cavolo, come imiti mia suocera!’. Lo showman conclude: “Calmiamoci un attimo dalle risate – Fiorello richiama il pubblico – ora va bene tutto ma la violenza non va mai bene, da entrambe le parti”.

Tra le novità, Fiorello annuncia in diretta: “Nei giorni di Sanremo faremo il DuranteFestival: mentre va in onda la gara saremo a casa mia, sul divano, live sui social a commentare la serata. Proveremo a coinvolgere ospiti anche all’ultimo momento e chiameremo artisti in diretta direttamente da lì”.