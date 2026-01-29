Silvia Toffanin ospite a Sanremo 2026? Carlo Conti replica all’indiscrezione sulla conduttrice di Verissimo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Carlo Conti è intervenuto nel corso della puntata de La pennicanza trasmessa oggi, giovedì 29 gennaio. Fiorello ha voluto chiedergli conto della notizia che lo vede tra gli ospiti del programma Verissimo. Dopo avere ottenuto la conferma della partecipazione al solottino televisivo di Canale5, gli ha chiesto se sia un modo per annunciare la presenza di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo 2026. La replica del conduttore e direttore artistico della kermesse canora.

Carlo Conti ospite a Verissimo domenica 1 febbraio

Fiorello lo ha chiamato nel corso del programma La Pennicanza. Contro tutte le aspettative, Carlo Conti ha risposto. Lo showman, allora, gli ha chiesto se sia vero che parteciperà al programma Verissimo. Il conduttore ha confermato che prenderà parte al programma di Silvia Toffanin. La sua presenza è già stata annunciata dai canali ufficiali Mediaset: "Sì, sarò a Verissimo domenica". Ha detto, poi, di avere già registrato la sua intervista. A questo punto, Fiorello ha voluto vederci chiaro e gli ha riportato un'indiscrezione che sta circolando nelle ultime ore.

L'ipotesi di Silvia Toffanin a Sanremo 2026, quanto c'è di vero

Fiorello, senza indugiare, ha chiesto a Carlo Conti: "Stavamo facendo delle illazioni e dicevamo che se vai da Toffanin sicuramente lei poi sarà ospite a Sanremo". Il conduttore ha smentito: "No, no, non c'entra niente, è un invito che avevo ricevuto già da tanto tempo". Fiorello, però, non ha creduto a una sola parola: "Sei un bugiardo". Conti ha ironizzato: "A te lo direi perché tu se sai una cosa non la dici a nessuno". Chi avrà ragione? Carlo Conti ha detto la verità o Fiorello fa bene a dubitare? Lo sapremo domenica 1 febbraio, intanto il conduttore ha ribadito che l'intera edizione di Sanremo sarà dedicata al ricordo di Pippo Baudo.