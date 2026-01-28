Carlo Conti ospite a Verissimo per la prima volta, l’ipotesi Silvia Toffanin al Festival di Sanremo 2026

Carlo Conti sarà ospite di Verissimo nella puntata in onda domenica 1 febbraio. È la prima volta nella storia del programma che il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026 si racconta nel salotto di Silvia Toffanin. Che sia un modo per invitarla alla co-conduzione del Festival?

Come annunciato dai canali ufficiali del programma, domenica 1 febbraio Carlo Conti sarà ospite di Verissimo per la prima volta nella storia. L'appuntamento è a partire dalle ore 15.30 su Canale 5. Il conduttore, volto Rai, sarà intervistato da Silvia Toffanin e si racconterà in maniera del tutto inedita, tra vita privata e professionale. Non è escluso che, visto il Festival di Sanremo ormai alle porte (dal 24 al 28 febbraio) non ci sia anche l'intenzione di un invito da rivolgere alla conduttrice.

La presenza di Conti a Verissimo potrebbe quindi non essere legata solo alla voglia di raccontarsi ma anche alla possibilità che Silvia Toffanin salga sul palco dell'Ariston come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026. D'altronde il suo nome circola da tempo tra le indiscrezioni, che potrebbero a questo punto trovare una conferma definitiva, anche se per. il momento rimane solamente un ipotesi. Manca ormai meno di un mese all'inizio della kermesse e per il momento c'è la conferma del nome di Laura Pausini come co-conduttrice di tutte e cinque le serate, mentre come ospiti Sabrina Ferilli, Luca Argentero e Max Pezzali. Nell'aria il nome di Achille Lauro, che potrebbe salire sul palco per omaggiare i ragazzi di Crans Montana.