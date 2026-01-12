Laura Pausini co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Manca sempre meno alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026 in diretta dal Teatro Ariston. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, ha già annunciato i nomi dei big in gara e quello di Max Pezzali, super ospite di tutte le serate che si esibirà dalla nave. Nell'edizione del TG1 di questa sera, lunedì 12 gennaio, Carlo Conti ha rivelato che Laura Pausini sarà co-conduttrice di tutte e cinque le serate, durante le quali canterà anche.

"Sono emozionata e felice. Sanremo è tutti i miei sorrisi, paura e tentazione, è Carlo. Lui mi ha convinta", ha spiegato la cantante. "Sono andato sotto casa sua e ho cantato per 30 giorni di seguito La Solitudine stonandola e alla fine l'ho convinta", ha scherzato il conduttore. "Sono fan dei cantanti, mi devi aiutare. Con qualcuno si vedrà che avrò delle preferenze. Il primo Ariston non avevo la saliva, lì ho conosciuto l'espressione "lingua cammellata"", ha scherzato Pausini.

Nel frattempo continuano a rincorrersi le voci sui nomi delle altre co-conduttrici che affiancheranno Conti nel corso delle serate. Le più recenti indiscrezioni parlano di Belen Rodriguez sul palco dell'Ariston, che canterà con uno degli artisti in gara, mentre altre fanno il nome di Samira Lui, sempre più centrale nel programma La Ruota della Fortuna insieme a Gerry Scotti. Si vocifera anche di Andrea Delogu, reduce dalla sua vittoria a Ballando con le Stelle, così come delle ‘colleghe' Francesca Fialdini e Barbara D'Urso.