Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia Max Pezzali come super ospite: “Ogni sera farà festa”

Colpo di scena al Tg1 delle 20. Carlo Conti, con il suo ormai tradizionale annuncio a sorpresa nel notiziario di prima serata, ha svelato uno dei grandi nomi che calcheranno il palco dell'Ariston nella prossima edizione del Festival di Sanremo. E il nome è di quelli che pesano: Max Pezzali.

L'annuncio di Carlo Conti: "Ogni sera farà festa"

"Nella nave che attracca sul porto di Sanremo ci sarà un unico grande nome che ogni sera farà festa: è Max Pezzali", ha dichiarato il direttore artistico. La formula scelta da Conti non lascia dubbi: non si tratterà di una semplice comparsata, ma di una presenza costante per tutte le serate del Festival. Una scelta che conferma la volontà del conduttore di puntare su artisti capaci di garantire spettacolo e coinvolgimento del pubblico dall'inizio alla fine della kermesse.

Max Pezzali, garanzia di successo all'Ariston

La scelta di Max Pezzali non è casuale. L'ex frontman degli 883 rappresenta un perfetto equilibrio tra nostalgia generazionale e capacità di parlare ancora oggi a un pubblico trasversale. La sua presenza per tutte le serate del Festival garantisce inoltre momenti di festa e leggerezza che si alterneranno alle esibizioni in gara, creando quel mix di emozione e spettacolarità che Conti cerca per questa edizione.

La scelta di annunciare Max Pezzali già a gennaio, a quasi due mesi dall'inizio del Festival previsto dal 24 al 28 febbraio, conferma la strategia comunicativa di Conti: tenere alta l'attenzione del pubblico con rivelazioni graduali che costruiscono aspettativa e curiosità. Prosegue anche la tradizione degli annunci al Tg1, ormai una vera e propria consuetudine iniziata da Amadeus e proseguita da Conti. Il Tg1 è ormai il palcoscenico privilegiato per gli annunci e le anticipazioni legati al Festival. Una scelta che garantisce massima visibilità e crea un appuntamento fisso per il pubblico. Il prossimo appuntamento con la nuova sorpresa di Carlo Conti, infatti, è per il prossimo lunedì.