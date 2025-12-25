Samira Lui a Sanremo 2026? Pier Silvio Berlusconi: “Un azzardo. Fossi in lei, sarei prudente”

Programmi tv
Pier Silvio Berlusconi resta tiepido circa l’eventualità di un passaggio temporaneo in Rai di Samira Lui nell’ipotesi che Carlo Conti le chieda di condurre il Festival di Sanremo 2026.
A cura di Stefania Rocco
Samira Lui potrebbe diventare uno dei volti femminili del Festival di Sanremo 2026? L’ipotesi ha cominciato a circolare con insistenza negli ultimi mesi, dopo che la conduttrice e showgirl 27enne si è affermata come uno dei volti rivelazione dell’anno a Mediaset. Il suo nome è stato accostato a quello di Carlo Conti come possibile co-conduttrice della kermesse, alimentando entusiasmo tra il pubblico, che ormai conosce bene la sua spontaneità e simpatia.

Pier Silvio Berlusconi tiepido sull’ipotesi di un passaggio temporaneo in Rai

Dietro le quinte, però, l’idea non sembra incontrare lo stesso entusiasmo. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, durante il tradizionale party natalizio Mediaset Pier Silvio Berlusconi avrebbe espresso cautela sulla possibilità di vedere Samira sul palco dell’Ariston. “Se fossi Samira, sarei prudente. Sarebbe una mossa azzardata”, avrebbe commentato l’amministratore delegato del gruppo, sottolineando l’importanza di valutare con attenzione un eventuale passaggio temporaneo in Rai. Una presa di posizione che riflette la volontà di Mediaset di consolidare la conduttrice come volto di punta dell’access prime time, dove ormai è diventata una presenza familiare per milioni di spettatori.

Il percorso televisivo di Samira Lui ha avuto tappe diverse, ma la vera consacrazione è arrivata grazie a Mediaset. Dopo esperienze iniziali in Rai, tra cui la partecipazione a L’Eredità e a Tale e Quale Show, il suo ruolo al Grande Fratello ha attirato l’attenzione dei vertici del Biscione. Poco dopo, Pier Silvio Berlusconi le ha affidato un ruolo a La Ruota della Fortuna accanto a Gerry Scotti. Il successo del programma e la sua presenza costante hanno consolidato il rapporto professionale con Scotti, trasformando Samira in uno dei volti più amati e riconoscibili del palinsesto Mediaset.

Gerry Scotti era già stato a Sanremo lo scorso anno

Il precedente di Gerry Scotti, che nel 2025 aveva partecipato alla serata inaugurale di Sanremo, ha mostrato come Mediaset possa concedere il passaggio temporaneo di uno dei suoi volti alla Rai. Tuttavia, nel caso di Samira Lui, la situazione potrebbe essere diversa: la conduttrice è appena esplosa sul piccolo schermo e l’azienda preferirebbe preservarne il ruolo e la visibilità sulle proprie reti, piuttosto che rischiare di perderla almeno temporaneamente a favore di un’altra piattaforma.

