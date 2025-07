Chi è Samira Lui, la valletta di Gerry Scotti a La ruota della fortuna: carriera e fidanzato

Samira Lui è la valletta di Gerry Scotti a La ruota della fortuna. Ha 27 anni, è nata a San Daniele del Friuli da madre italiana e padre senegalese ed è fidanzata con il modello Luigi Punzo. Negli anni scorsi si è fatta notare per la partecipazione a Miss Italia, a L'Eredità e a Tale e Quale Show, nel quale imitava Corona, per poi cimentarsi nell'interpretazione di Rihanna.

Chi è Samira Lui, gli studi e la passione per il canto

Nata a marzo del 1998 a Udine, il padre di Samira Lui è senegalese, mentre sua madre è italiana. Sin da bambina ha mostrato una passione particolare per il canto, e per questo entra all'età di 5 anni nel coro di voci bianche del Friuli Venezia Giulia. Successivamente, consegue il diploma e lavora come hostess in fiere e rassegne.

La carriera: da Miss Italia, a Tale e Quale Show fino a La ruota della fortuna

Fin da piccola, la sua visibile bellezza la spinge a partecipare a diversi concorsi, fino ad arrivare a Miss Italia 2017, dove si classifica al terzo posto. Negli anni successivi approda a L’Eredità nelle edizioni condotte da Flavio Insinna, dove veste il ruolo della Professoressa. Nel 2022, poi, il successo con Tale e Quale Show, a cui partecipa come concorrente insieme a Antonino Spadaccino, Gilles Rocca, Claudio Lauretta, Andrea Dianetti, Valeria Marini e tanti altri.

A La ruota della fortuna, è lei a occuparsi dei giochi al tabellone e in un'intervista recente ha svelato alcuni retroscena del programma di Canale5 e del suo rapporto con il conduttore Gerry Scotti, con il quale non ha nascosto siano mancati dei battibecchi nel dietro le quinte. Un giorno, le piacerebbe condurre un programma tutto suo.

Samira Lui nel ruolo di valletta a La ruota della fortuna

Samira Lui è fidanzata con Luigi Punzo

Da diversi anni è fidanzata con Luigi Punzo, modello che lavora anche come luxury concierge, un lavoro di servizio d’assistenza e di supporto per hotel di lusso che basa le prestazioni su misura della struttura per la quale lavora (e relativi clienti). I due si sono conosciuti su un set fotografico dove entrambi posavano come modelli per abiti da sposa. Da quel momento, tra loro è sbocciato l’amore e non si sono più lasciati.

Saira Lui e il fidanzato Luigi Punzo

La vita privata: il rapporto con i genitori

Samira Lui ha avuto un'esperienza personale intensa riguardo al rapporto con i suoi genitori, in particolare con suo padre. La madre l'ha cresciuta da sola, poiché il padre non era pronto ad assumersi la responsabilità di un figlio e non l'ha mai riconosciuta. Nonostante ciò, Samira l'ha sempre cercato e ha scoperto di avere tre fratellastri, ma non è mai riuscita a stabilire un rapporto con lui.