Samira Lui svela i retroscena de La ruota della fortuna: “Con Gerry Scotti non mancano i battibecchi”

Samira Lui è al fianco di Gerry Scotti alla conduzione de La ruota della fortuna. È lei a occuparsi dei giochi al tabellone, snocciolando curiosità e aneddoti legati agli argomenti trattati in puntata. In un'intervista ha svelato alcuni retroscena del programma di Canale5 e del suo rapporto con il conduttore Gerry Scotti.

Samira Lui e i retroscena de La ruota della fortuna

La prima puntata de La ruota della fortuna è stata un successo e in queste ore sono arrivati i complimenti di Mediaset: "Anche se è solo la partenza, un grazie speciale a Gerry da Mediaset per aver accettato questa sfida con coraggio e grande professionalità". Il conduttore sta condividendo questa esperienza professionale con Samira Lui. La showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello ha rilasciato un'intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni nella quale ha svelato alcuni retroscena del programma di Canale5. A partire dal rapporto che si è instaurato tra lei e Gerry Scotti: "Fin da subito c’è stato un bel feeling, non ci sono mai state barriere tra noi". Tuttavia, ha anche fatto sapere: "I battibecchi non mancano, a volte "peggiorano", ma c’è da dire che pure lui mi punzecchia parecchio”.

Le parole dell'ex gieffina su Gerry Scotti

Samira Lui si è detta onorata di far parte di un programma che ha alle spalle una lunga tradizione. Inoltre, si è resa conto di come La ruota della fortuna sia una trasmissione in grado di arrivare a fasce d'età molto diverse: “Ho riscontrato tanto affetto anche da parte di bambini e dei ragazzini, un tassello che mi mancava. La ruota della fortuna arriva davvero a tutti”. Infine, è tornata a parlare della collaborazione con Gerry Scotti e della fiducia che il conduttore ha sempre mostrato nei suoi confronti: “Mi dà spazio anche se non so cosa stia succedendo. Mi chiama e andiamo a braccio, lui si fida e non è scontato”.