Gerry Scotti parte da ottimi ascolti, La Ruota della Fortuna non fa rimpiangere Paperissima

L'avventura di Gerry Scotti nell'access prime time di Canale 5 comincia con un segno decisamente positivo. La Ruota della Fortuna ha debuttato lunedì 14 luglio nello spazio che era di Paperissima Sprint, spostato nel frattempo su Italia1, registrando un risultato di ascolti che fa ben sperare per il futuro. Dopo una poderosa campagna di lancio, con il programma sponsorizzato su molti giornali cartacei nei giorni scorsi, Gerry Scotti porta a casa un risultato decisamente incoraggiante, battendo la concorrenza diretta di Rai.

Gli ascolti de La Ruota della Fortuna e i ringraziamenti di Berlusconi

Su Canale5 il debutto de La Ruota della Fortuna raccoglie 3.643.000 spettatori pari al 21.9%, mentre su Rai1 Techeteche TopTen raduna 2.876.000 spettatori (17.3%). Conta il fattore debutto e l'aspettativa per un momento a dir poco storico, visto che lo spazio dell'access era appaltato ai programmi dell'universo Ricci da anni e appariva come intoccabile. Al debutto nell'access La Ruota della Fortuna dimostra invece di poter dire la sua e fa crescere il dato di ascolti della rete in quella stessa fascia rispetto alle scorse settimane. "Mediaset mi ha voluto fortemente", aveva raccontato Scotti, il pubblico sembra aver risposto in maniera molto positiva. Non è casuale il comunicato Mediaset di felicitazioni per i risultati, con le parole di ringraziamento condivise dall’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi: "Anche se è solo la partenza, un grazie speciale a Gerry da Mediaset per aver accettato questa sfida con coraggio e grande professionalità".

Il futuro dell'access di Canale 5, Striscia torna a Novembre

Una sola serata non basta per parlare di operazione di successo, ma le premesse ci dicono che l'operazione di ricambio nella fascia dell'access, che appare tra le più complesse da realizzare per Canale 5. Stando ai piani dell'azienda, l'appuntamento con Gerry Scotti dovrebbe proseguire fino a novembre, quando è previsto il ritorno in onda proprio di Striscia La Notizia, che per la prima volta dopo oltre 30 anni non riprenderà a settembre con la messa in onda classica autunnale. Se i numeri di Scotti si dovessero rivelare positivi anche al ritorno di Affari Tuoi con Stefano De Martino, non si possono escludere del tutto cambiamenti in corso d'opera.