Paperissima Sprint spostato su Italia1, sui social il programma di Ricci rivendica gli ascolti più alti di Mediaset A poche ore dall'annuncio con cui Berlusconi ha stabilito il declassamento di Paperissima Sprint, arriva un post di rivendicazione degli ascolti del programma sui social di Striscia. Pier Silvio aveva parlato di "totale sintonia" con Ricci, ma a Mediaset pare esserci un clima molto più teso di quanto si voglia raccontare.

A cura di Andrea Parrella

Pier Silvio Berlusconi ha parlato di totale sintonia con Antonio Ricci nel processo di cambiamento che sta avvenendo a Mediaset, eppure il clima non sembra dei migliori. A voler leggere i segnali, si potrebbe pensare al post di esultanza con cui l'account di Striscia La Notizia rivendica il dato di ascolti di Paperissima Sprint nella serata di sabato 5 luglio: “Sabato primato assoluto tra programmi Mediaset con share “stellare” del 16.62%. Su pubblico attivo 17.94% share. Il picco ha toccato il 20.73% e 21.21% sul target 15-64”.

Mediaset declassa Paperissima Sprint, il post di rivendicazione sui social

Un messaggio apparentemente innocuo e, per l'appunto, legittimo, con cui la squadra sottolinea il risultato di un programma storico che anche quest'anno è tornato nell'access di Canale 5. Tutto cambia se questa rivendicazione si legge alla luce dello spostamento di Paperissima Sprint su Italia 1 a partire dal 14 luglio, quando a sostituire il programma in access sarà Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna, che accompagnerà il pubblico fino a novembre, quando poi dovrebbe essere previsto il ritorno di Striscia La Notizia.

Canale 5 cambia dal prossimo anno, a partire dall'access

Il ridimensionamento dei programmi della galassia Ricci sarà certamente uno dei temi al centro dell'imminente presentazione dei palinsesti Mediaset, che si terrà nelle prossime ore a Milano. Per quanto Canale 5 sia chiamata a un programma di restyling generale, quello dello spazio di Striscia La Notizia sembra essere uno dei fronti più caldi per la prossima stagione tema, del quale Berlusconi ha deciso di iniziare ad occuparsi per provare a immaginare una rotazione di programmi che possa riaccendere una luce nell'access di Canale 5, dopo più di 30 anni di monopolio di Striscia La Notizia, fatta eccezione per il periodo estivo. Le parole con cui l'Ad Mediaset ha preannunciato il cambio di direzione dalla prossima stagione vanno nella direzione di un progetto che consenta a Striscia di rifiatare e potersi presentare al pubblico in un formato differente. Toccherà capire quali saranno gli effetti della cura e il rischio è anche che il programma possa perdere per strada qualche pezzo, vedi la vicenda di Pinuccio che, in assenza di notizie da Mediaset, ha accettato la proposta di La7 per un altro programma.