La7 'ruba' Pinuccio a Striscia la Notizia: "Con Ricci mi sento tutti i giorni, ma da Mediaset non ho avuto notizie" Pinuccio sbarca su La7 mentre resta in bilico il futuro a Mediaset. L'inviato di Striscia rivela a Fanpage.it: "Da Mediaset nessuna notizia, con Antonio Ricci il rapporto è invariato".

Pinuccio, sono. Anzi, ero. Il volto storico di Striscia la Notizia è stato annunciato come nuovo acquisto alla presentazione dei palinsesti di La7 e il suo posto in Mediaset, al momento, non sarebbe confermato. Alessio Giannone, questo il vero nome di Pinuccio, ha scelto di accettare la proposta dell'emittente di Urbano Cairo in un momento topico per la sua carriera. A 46 anni, Pinuccio è pronto al grande salto in un programma tutto suo. A Fanpage.it conferma: "Con Ricci mi sento tutti i giorni, ma da Mediaset nessuna notizia".

Le parole di Pinuccio sul passaggio a La7

"Io con Antonio mi sento giornalmente sui casi che abbiamo fatto in questi mesi, compreso l'ultimo, il caso Sanremo. Ma è da Mediaset che non ho notizie, quindi per ora faccio questa cosa con La7 a cui tenevo molto perché è un mio programma. Al resto ci penserò nel caso dopo", confida Pinuccio a Fanpage.it. Le parole dell'inviato 46enne svelano una situazione di stallo che va avanti da mesi. Dopo anni di collaborazione con il tg satirico di Antonio Ricci, Giannone si è ritrovato senza certezze sul proprio futuro professionale. "Il rapporto personale con Antonio Ricci non cambia", ci tiene a precisare Pinuccio e che "il rapporto con Mediaset è un'altra cosa".

Le ombre su Striscia dopo le parole di Pier Silvio Berlusconi

A fine stagione, l'inviato non avrebbe ricevuto alcun tipo di indicazione sul futuro dalla rete del Biscione. Un silenzio che parla più delle parole e che riflette l'incertezza generale che aleggia attorno al progetto Striscia, messo in discussione per la prima volta dalle parole di Pier Silvio Berlusconi lo scorso dicembre. "Non è stato facile lavorare in queste condizioni", ammette Pinuccio, "quando senti che non c'è completa fiducia". Le parole di Pinuccio confermano in qualche modo quello che nell'ambiente si dice da un po': le dichiarazioni di Berlusconi avrebbero creato un clima di tensione che ha pesato su tutto il cast del programma.

La nuova avventura a La7

Ecco allora che per Pinuccio, a 46 anni, il passaggio a La7 rappresenta un'occasione da non lasciarsi sfuggire. La possibilità di avere un programma tutto suo, di poter sviluppare progetti personali senza dover aspettare indicazioni che potrebbero non arrivare mai, ha reso la scelta quasi obbligata. L'approdo nell'emittente di Cairo non rappresenta necessariamente un addio definitivo a Mediaset, e sicuramente non un addio al mentore Ricci, ma piuttosto una risposta pragmatica a una situazione di stallo.