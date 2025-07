Striscia La Notizia sparisce dai palinsesti di Mediaset d’autunno, lo rivela un documento di Publitalia

Si può leggere come un errore o come un segnale, ma l'assenza di Striscia La Notizia dai palinsesti Mediaset per il prossimo autunno è ora su carta. A dirlo è il documento pubblicato sul sito di Publitalia legato alla politica commerciale della Tv lineare per il periodo autunnale, che va precisamente da settembre a novembre. Ebbene, nel documento sono indicati tutti i programmi annunciati nell'appuntamento di presentazione dei palinsesti dello scorso 8 luglio, fatta eccezione per Striscia la Notizia.

Striscia sparisce dai palinsesti autunnali di Canale 5

Il Tg satirico, in onda ininterrottamente su Canale 5 da più di 30 anni, è stato il tema degli ultimi, grande elefante nella stanza della recente presentazione dei palinsesti Mediaset. Stando alle parole di Pier Silvio Berlusconi, in un clima di totale accordo con Antonio Ricci Mediaset aveva previsto il ritorno di Striscia La Notizia per il prossimo novembre, dopo l'esperimento de La Ruota della Fortuna nello spazio dell'access prime time di Canale 5.

Ma nei palinsesti autunnali previsti da Mediaset di Striscia La Notizia non v'è traccia alcuna. C'è Simona Ventura con il suo nuovo Grande Fratello, c'è Paperissima spostato su Italia 1, c'è appunto Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna, Enrico Papi con Sarabanda, Pio e Amedeo in prima serata e anche lo show di Gigi D'Alessio. Di Striscia nemmeno l'ombra.

Effetto degli ottimi ascolti di Gerry Scotti?

Da parte Mediaset, al momento, non arrivano chiarimenti specifici, se non una conferma delle parole di Pier Silvio Berlusconi pronunciate ai palinsesti, con il proposito di riproporre Striscia a novembre. Se da una parte è vero che questi documenti sono notoriamente soggetti a variazioni in corso d'opera, e che quindi Striscia possa essere reinserito nelle prossime settimane, il mancato inserimento del programma balza all'occhio anche in relazione ai risultati di Scotti e l'effetto degli ottimi ascolti de La Ruota della Fortuna , che potrebbe aver spinto definitivamente Mediaset a questa mossa. D'altronde appare quantomeno bizzarra l'omissione di un titolo come Striscia dal documento che detta la linea per la vendita degli spazi pubblicitari per i prossimi mesi. Stando a quanto leggiamo, il ritorno del Tg satirico su Canale 5 pare quanto meno destinato a un rinvio.