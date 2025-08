Striscia La Notizia in onda a novembre, la conferma di Vittorio Brumotti: “Gran voglia di ripartire”

Vittorio Brumotti conferma in un'intervista che Striscia La Notizia tornerà regolarmente in onda da novembre. Le dichiarazioni dell'inviato arrivano dopo mesi di dubbi sull'effettivo ritorno del tg satirico nella fascia del pre serale di Canale 5, che al momento è occupata da La ruota della fortuna di Gerry Scotti: "Ci saranno novità fortissime".

Vittorio Brumotti conferma il ritorno di Striscia a novembre

A parlare è Vittorio Brumotti in un'intervista rilasciata ad Affari Italiani. L'inviato del tg satirico, adesso in Tv alla conduzione di Paperissima Sprint insieme a Juliana Moreira, ha confermato che Striscia La Notizia tornerà in onda a novembre su Canale 5: "Ci saranno novità fortissime, ma non posso anticiparvi nulla. State pronti!", ha detto. La ruota della fortuna, dunque, continuerà ad essere trasmesso in access prime time fino ad allora, sperimentando per due mesi la competizione con Affari Tuoi di Stefano De Martino, che da settembre ha sempre vinto in termini di ascolti contro Canale 5.

Per la prossima stagione del tg, Brumotti intende continuare la sua missione contro lo spaccio: "Con Striscia riusciamo a fare molto di più e a togliere dalle strade chili e chili di sostanze stupefacenti. Secondo me è importantissimo sensibilizzare tutti, a partire dagli studenti nelle scuole, sulle conseguenze mortali della droga. Bisogna far capire che non c’è un lieto fine per chi fa uso di droga né tantomeno per chi spaccia", le parole. Non ha ancora ben definita la prossima impresa che ha in mente, ma una "gran voglia di ripartire con Striscia. E non nascondo che mi piacerebbe stabilire un nuovo Guinness World Records".

Il tg satirico a staffetta con La ruota della fortuna

Il successo immediato de La ruota della fortuna, lanciato in pieno luglio nella fascia inedita del pre serale con risultati d'ascolto sorprendenti, non è bastato, dunque, a convincere Mediaset a puntare in via definitiva sul programma di Gerry Scotti nel pre serale. Il game show con Samira Lui andrà comunque in onda fino a novembre, sfidando Affari Tuoi di Stefano De Martino a partire da settembre. Successivamente, però, Striscia si riprenderà il posto che da anni occupa.