Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna commenta gli ascolti record: “Sapete che non mi lodo mai”

Nel corso della puntata di La Ruota della Fortuna in onda stasera, Gerry Scotti ha commentato gli ascolti record che sta ottenendo il game show da lui condotto. “Sapete che non mi lodo mai”, ha dichiarato il conduttore prima di ringraziare il pubblico.

Anche oggi, nell'access prime time di Canale5, è andato in onda La ruota della fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti, accompagnato in studio da Samira Lui, che sta registrando ascolti record. Numeri che potrebbero mettere sotto pressione Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi, pronto a tornare su Rai 1 dal 7 settembre. Intanto ora la scena è tutta di Gerry Scotti che, nonostante conduca un grande classico della tv italiana, un tempo condotto da Mike Bongiorno, continua a sorprendersi del successo che sta ottenendo ogni sera. Nella puntata andata in onda stasera su Canale5 ha commentato gli ascolti, ringraziato il pubblico.

Le parole di Gerry Scotti a La ruota della fortuna

"Lo sapete che io non mi lodo mai, ma nel momento del nostro gioco finale, tutte le sere, ci sono quasi 5 milioni di italiani. Grazie di cuore", ha dichiarato Gerry Scotti nel corso della puntata del game show in onda stasera su Canale5.

Pochi giorni fa aveva già commentato gli ascolti registrati definendoli "numeri imbarazzanti". Non immaginava di raggiungere tali risultati: "Mi aspettavo di fare un buon lavoro, di essere ben accolto, ma certi picchi non li immaginavo proprio", ha detto.

Gli ascolti record de La Ruota della Fortuna e l'imminente sfida con Affari Tuoi

In effetti, La Ruota Della Fortuna continua ad essere un successo ogni sera: la puntata di ieri sera ha segnato ancora una volta numeri altissimi, conquistando il 26.9 % di share. Gerry Scotti sta sfidando ora Techetechetè su Rai 1, ma presto dovrà scontrarsi con Affari Tuoi di Stefano De Martino, l'altro game show della Rai che ha segnato numeri record la passata stagione televisiva. Se Striscia La Notizia non ci è riuscita, potrebbe essere lui l'uomo giusto per tenere testa al "gioco dei pacchi" che torna in tv, dopo la pausa estiva, a partire da domenica 7 settembre 2025.