La ruota dei campioni stasera su Canale 5: gli ospiti e come funziona la puntata in prima serata

Su Canale 5 torna l’appuntamento de La Ruota dei Campioni condotto da Gerry Scotti. In studio i Ricchi e Poveri e il comico Andrea Pucci per una serata speciale dove i migliori concorrenti della stagione si giocano un montepremi finale di 300.000 euro.

Stasera, venerdì 9 gennaio 2026, Canale 5 si accende con una serata evento all'insegna del gioco e dello spettacolo. A partire dalle ore 20.40, Gerry Scotti conduce "La Ruota dei Campioni", un appuntamento speciale che vedrà sfidarsi i concorrenti più iconici e vincenti di questa stagione de La Ruota della Fortuna. Non si tratterà di una puntata ordinaria, ma di un vero e proprio torneo d'élite dove l'intuizione e la fortuna saranno i protagonisti assoluti per decretare il "Campione dei Campioni".

Chi sono gli ospiti della puntata La ruota dei campioni

Per rendere questa prima serata ancora più dinamica, Gerry Scotti non sarà solo. Oltre alla presenza imprescindibile di Samira Lui, che come sempre gestirà il tabellone con eleganza e precisione, lo studio sarà animato da ospiti d'eccezione pronti a portare una ventata di energia e comicità. Ad arricchire la serata ci saranno i Ricchi e Poveri, che con i loro successi intramontabili faranno da colonna sonora ai momenti più caldi del game show. Insieme a loro, spazio alle risate con Andrea Pucci: il comico milanese interverrà nel corso della puntata con le sue incursioni e i suoi monologhi, rendendo il clima in studio ancora più frizzante.

Come funziona la puntata La ruota dei campioni

Il meccanismo di questa puntata speciale è pensato per alzare la posta in gioco e il livello di difficoltà. Il torneo vedrà sfidarsi i concorrenti che hanno accumulato i montepremi più alti nel corso delle puntate quotidiane, ma la struttura della serata sarà divisa in tre incontri tematici:

I Campioni della TV

I Campioni della Musica

I Campioni del Cinema

Ogni incontro sarà composto da cinque round e vedrà tre giocatori scontrarsi contemporaneamente. Al termine delle tre sfide tematiche, i tre concorrenti che avranno guadagnato la cifra più alta si sfideranno in un'ultima, decisiva manche. Il vincitore assoluto verrà proclamato Campione dei Campioni. Questo titolo darà accesso alla fase finale, la celebre "Ruota delle Meraviglie", dove il concorrente avrà la possibilità di tentare il colpaccio e portare a casa un montepremi straordinario che può arrivare fino a 300.000 euro.