La Ruota della Fortuna di ieri 27 maggio: Mario da Piombino ha vinto 200mila euro alla Ruota delle Meraviglie

Nella puntata del 27 maggio de La Ruota della Fortuna, Mario da Piombino ha conquistato a sorpresa il titolo di campione e poi ha vinto 200mila euro alla Ruota delle Meraviglie.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La Ruota della Fortuna ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Simone da Gorgonzola, campione in carica da due puntate, Mario da Piombino, 23 anni, studente al terzo anno di scienze della comunicazione, e Roberta da Napoli, addetta alle vendite nel settore dei gioielli, sono stati i protagonisti della puntata del 27 maggio de La Ruota della Fortuna, il programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui su Canale 5. Al termine di una serata sorprendente, in cui la partita sembrava già scritta, è stato il giovane Mario a ribaltare tutto nell'ultimo round, conquistando il titolo di campione e poi portando a casa 200mila euro alla Ruota delle Meraviglie.

La partita di Simone, Mario e Roberta a La Ruota della Fortuna

Il primo round è stato musicale, a tema Lenny Kravitz. Simone da Gorgonzola è partito fortissimo: ha conquistato un jolly e un raddoppia, non ha mai lasciato la mano fino al passa, e ha tenuto il jolly in tasca senza giocarli. La frase da indovinare era "Un amore incondizionato che niente dividerà": ci ha però pensato Roberta a dare la soluzione e portare a casa il round.

Nel regno degli animali, tema riccio, Roberta non si è fermata più. Ha condotto dall'inizio alla fine senza mai passare la mano, vincendo nel percorso anche un anno di forniture e alimenti per animali, e ha dato lei stessa la soluzione: "Piccolo e spinoso nonché eletto animale dell'anno".

Leggi anche La Ruota della fortuna di ieri 23 maggio: Sonia ha vinto la puntata con 5mila euro e il cambio della busta

Poi è arrivato il round del jackpot, dal valore di 8.600 euro – cifra assicurata in caso di soluzione data sullo spicchio rosso. Tema: Intramontabile. È toccato finalmente a Mario entrare davvero in gioco per la prima volta. Il giovane di Piombino è finito sullo spicchio della 500 e con esso sulla possibilità di vincere un'auto se fosse diventato campione. Purtroppo ha passato la mano con 12mila euro a Simone, che però ha preso subito anche lui un passamano. La soluzione l'ha trovata ancora Roberta: "Il jeans simbolo di uno stile senza tempo". Il jackpot è salito a 15.100 euro ma non è stato vinto da nessuno.

Nel gioco Se la sai raddoppi, tema L'amica geniale, Roberta ha giocato da sola e ha indovinato immediatamente: "Due amiche d'infanzia in un rione di Napoli". Poi, con cinque consonanti e una vocale e 15 secondi a disposizione, ha centrato anche il raddoppio: "Una misteriosa scrittrice".

Nella manche Express, argomento Quest'anno, la partita si è fatta più equilibrata. Roberta ha passato la mano dopo due giri, Mario non ha trovato la lettera giusta, Simone è finito sulla bancarotta ma ha salvato il jolly – per poi passare la mano anche lui. Roberta è finita sulla casella Express ma non ha indovinato. È stato Mario a dare infine la soluzione: "In Abruzzo la capitale della cultura".

Nella manche Tripletta, tema Avventura, Simone si è preso la prima manche, ma Roberta ha risposto portando a casa la seconda e la terza.

L'ultimo round e quanto ha vinto Mario

Sembrava tutto nelle mani di Roberta, e invece l'ultimo round — A tavola — ha ribaltato la serata. In modo clamoroso, è stato Mario a sbaragliare tutti e conquistare il titolo di campione con 11.400 euro. Nuovo campione, Mario ha scelto le sue tre buste e si è seduto davanti alla Ruota delle Meraviglie con un minuto per tabellone e tema: piatti. La prima busta è andata bene, la seconda no – e con essa è sfumata anche la possibilità di vincere la Fiat – ma la terza è entrata. Mario ha scelto proprio la terza busta e ha vinto 200mila euro.